ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شرب الماء على الريق .

تجديد نشاط الجسم يساعد شرب المياه على الريق في تنشيط الجسم وتجنب الشعور بالتعب، حيث يعمل الماء على زيادة حجم الدم في الجسم، وبالتالي زيادة معدل ضخ الغذاء والأكسجين إلى أنحاء الجسم وتزويدها بالطاقة والنشاط اللازمان للقيام بأعماله.



·تعديل المزاج أكدت عدد من الدراسات أنّ نقص نسبة الماء في الجسم عن نسبتها الطبيعية ولو بدرجة بسيطة يتسبّب في تعكير المزاج والتوتر، كما يضعف من القدرة على التركيز والفهم والتحليل.



· خسارة الوزن الزائد أكدت إحدى الدراسات التي أقيمت للكشف عن أهمية الماء بأنّ شرب كأسين من الماء على الريق يساعد في خسارة الوزن تدريجياً، حيث يعمل الماء على تعبئة المعدة والحدّ من الشهية والتقليل من تناول الطعام، كما يعمل الماء على تنشيط القدرة على حرق الدهون وتقليص حجم الخلايا الدهنية، وتحويل السعرات الحرارية إلى طاقة مستهلكة في وظائف الجسم المختلفة بدلاً من تخزينها على شكل دهون.



· طرد السموم يساعد شرب الماء في الصباح على طرد السموم وإخراجها على هيئة عرق أو بول، كما تنشط من عمل الكلى، وتمنع تشكل الحصى فيها أو في الحالبين، بحيث توفر وسطاً سائلاً مناسباً لتشجيع ذوبان الأملاح في البول، بدلاً من تراكمها حول بعضها البعض وتشكيل الحصى.



·لمحافظة على نظارة البشرة يساعد شرب الماء على الريق في تعويض البشرة والجلد عما فقدته من ترطيب أثناء النوم، سواء بسبب إفراز العرق أو التبول دون إمكانية تعويض المفقود من الماء أثناء النوم لساعات طويلة خلال الليل.



· تحسين عملية الهضم يساعد بدء النهار بشرب المياه على تخفيف الضغط على المعدة، وتنشيطها لبدء عملها في عصر الطعام وهضمه بطريقة صحيحة، كما يساعد ذلك على إخراج الفضلات من الجسم بشكل طبيعي وتجنب حالات الإمساك.