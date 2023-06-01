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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغبة في الرحيل.. حمدي فتحي يطلب مناقشة عرضه مع الوكرة القطري

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، تفاصيل جديدة في انتقال لأعب الأهلي حمدي فتحي للدوري القطري.

وصرح حتحوت عبر برنامجه الماتش: ‏"حمدي فتحي طلب عقد جلسة مع مارسيل كولر ومحمود الخطيب لمناقشتهما في العرض المقدم من الوكرة القطري لاستعارته خاصة وإن العرض المادي يقدر بأضعاف ما يحصل عليه من الأهلي".

تطورات إصابة حمدي فتحي

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تطورات إصابة حمدي فتحي، قبل مباراة الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أبو عبلة، في تصريحات صحفية، أن حالة حمدي فتحي مطمئنة، بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أنه سيخضع لبرنامج تأهيلي مصغر، لتجهيزه لمباراة الوداد.

برنامج مكثف لـ حمدي فتحي

بدأ اللاعب حمدي فتحي، تنفيذ برنامجه التأهيلي، بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، حيث أجرى فتحي آشعة على العضلة الخلفية، وجاءت النتيجة مطمئنة إلى حد كبير.

 

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