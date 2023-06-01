عقار بإحدى محافظات مصر يثير روح الفكاهة والسخرية لرواد السوشيال ميديا.. شاهد

أثارعقار لا يتعدى حوالى المترين وطوله حوالي 12 طابق، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

تعد الصورة لعقار في منتصف ميدان الشهابية وهو أشهر ميادين محافظة دمياط والتي حققت انتشارًا واسعًا على السوشيال ميديا ووصفت بأنها تشبه شاشة الـ "LCD" وذلك نظراً لضآلة عرضها.



وتأتي في وجهة تلك العقار العديد من اللافتات لعدة عيادات خاصة، أما عرض العقار فقد يأتي بالكاد لشرفة واحدة صغيرة، عند رؤيتها أو التقاط صورة للعقار تظهر كالشاشة .

ولا يسكن المبني أية عائلات، فهو عبارة عن مبنى إداري فقط، ويعد من العمارات المميزة في المنطقة، وقد تتراوح مساحات الشقق بين 60 و80 مترا أما الطابق الواحد به 6 شقق.

أما عن تعليقات عن البناية فقد جاءت أغلبها تحمل روح الفكاهة والسخرية في كثير من الأحيان، مثل التكنولوجيا مش سايبة ".. بينما علق آخرون كيف يمكن للبعض العايش في تلك المثلث بجانب العديد من التغيرات الأخرى.