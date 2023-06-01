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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: محمد يوسف أدار لقاء الإسماعيلي والمقاولون بشكل جيد..وركلة الجزاء صحيحة

صدى البلد

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن تهديد الفرق في الدوري المصري بالانسحاب من المباريات أمر غريب للغاية، مؤكدا أن لجنة المسابقات عليها إصدار العقوبات المناسبة، مشيرا إلى أن محمد يوسف حكم لقاء الاسماعيلي والمقاولون كان قراراه صحيحا باحتساب ركلة جزاء.

وقال: محمد يوسف حكم لقاء الإسماعيلي ضد المقاولون احتسب ركلة جزاء صريحة، بينما الحكم المساعد رفع رايه خاطئة بوجود تسلل.

وأضاف: محمد يوسف احتسب ركلة جزاء وانتظر تأكيد الفار هل هناك وجود تسلل أم لا، هذه اللقطة تسمى (حقيقة مكانية) وتم التأكيد لحكم الساحة من الفار بوجود ركلة جزاء لمصلحة نادي المقاولون العرب.

وواصل: الحكم اكمل الوقت الأصلي ثم احتسب 6 دقائق وقت بدل من ضائع، المباراة توقفت 16 دقيقة بسبب ما فعله لاعبو الاسماعيلي، وهذه الأمور لا تحدث في أي مكان بالعالم.

وزاد: الحكام اليوم في لقاء الاسماعيلي والمقاولون لم يخطئوا، وخطأ الحكم المساعد باحتساب تسلل ضد لاعب المقاولون وارد، والمباراة لم يكن فيها خطأ مؤثر على نتيجة اللقاء تماما.

وأتم: المشهد كان سيئا في التعامل مع الحكام، ولابد من وضع حد لمنع تكرار هذه الأفعال من جانب الأندية في الدوري، لأنها سوف تسيئ للشكل العام للكرة المصرية، وبروتوكول الفار ينص على أن أي لاعب يطالب باللجوء لتقنية الفيديو يتم انذاره. ولو حدث ذلك سيتم معاقبة لاعبين كثيرين داخل الملعب.

الإسماعيلي والمقاولون الاسماعيلي الدوري المصري الحكم الدولي المقاولون العرب جهاد جريشة الحكم الدولي السابق

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