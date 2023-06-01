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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تؤكد على ضرورة توجه الاقتصاد الأفريقي نحو الاستثمار المرحلي

صدى البلد

أكد وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني، على ضرورة توجه الاقتصاد الأفريقي نحو الاستثمار المرحلي في تحويل المواد الأولية والصناعات النسيجية والتصنيع المزدوج لخلق قيمة مضافة، كمرحلة أولى خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.


جاء ذلك خلال كلمته على هامش مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء تجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بنيروبي (كينيا).


وأشار زيتوني، في كلمته أيضا، إلى الإمكانيات البشرية الهائلة التي تتوفر عليها بلدان أفريقيا، والتي تسمح لها بتحقيق دفعة اقتصادية كبيرة.


وبحسب بيان وزارة التجارة الجزائرية، أجرى وزير التجارة الجزائري، بنيروبي، محادثات مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، امكيلي مين، تناول خلالها الطرفان جملة من المواضيع المتعلقة بتعزيز الدور الجزائري في منطقة التبادل التجاري الحر الأفريقي.


وفي هذا الصدد، وجه الوزير الجزائري دعوة رسمية للأمين العام للقيام بزيارة رسمية للجزائر بهدف تفعيل دورها في الاندماج الاقتصادي الأفريقي، وكذلك إشراك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في الترتيبات الجارية بخصوص منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

 

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