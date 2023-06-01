مكافحة الأمراض المتوطنة| استمرار خطة الترصد الحشري في مختلف مناطق مدينة القصير

واصلت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة في مدينة القصير تنفيذ خطتها الاستباقية للترصد الحشري ومكافحة الأمراض، حيث تمت إجراءات رش المبيدات وفحص خزانات المياه وسحب العينات لتحليلها في المعامل المتخصصة وشملت هذه الخطة عدة مناطق في المدينة بما في ذلك المستعمرة، وخلف مكتب التموين، ومنطقة خزانات التكديس، وشوارع حسن كامل، وجمال عبد الناصر.

وأكد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير على أهمية التنسيق المستمر بين إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة ومديرية الشؤون الصحية لضمان نجاح خطة الترصد الحشري والحفاظ على سلامة المواطنين. وثمَّن جهود الفريق العامل في هذا المجال، الذين يبذلون قصارى جهدهم لمكافحة الحشرات الضارة والأمراض المتوطنة والحد من انتشارها في المدينة.

تعكس استمرار خطة الترصد الحشري في مختلف مناطق مدينة القصير التزام السلطات المحلية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومكافحة أي تهديدات صحية قد تنشأ نتيجة الحشرات المسببة للأمراض. وتعتبر هذه الجهود الاستباقية والمنظمة أحد الأسس الأساسية للتصدي للأمراض والحفاظ على بيئة صحية نظيفة في المدينة.

من المتوقع أن تواصل إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بمدينة القصير تنفيذ خطتها الاستباقية للترصد الحشري ومكافحة الأمراض في الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة. وتدعو السلطات المحلية جميع المواطنين إلى التعاون والمشاركة الفاعلة في هذه الجهود من خلال توفير الدعم والمساهمة في الحفاظ على نظافة المناطق واتباع الإرشادات الصحية المقدمة للوقاية من الحشرات المسببة للأمراض.