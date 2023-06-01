عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكافحة الأمراض المتوطنة| استمرار خطة الترصد الحشري في مختلف مناطق مدينة القصير

صوره موضوعية
صوره موضوعية

واصلت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة في مدينة القصير تنفيذ خطتها الاستباقية للترصد الحشري ومكافحة الأمراض، حيث تمت إجراءات رش المبيدات وفحص خزانات المياه وسحب العينات لتحليلها في المعامل المتخصصة وشملت هذه الخطة عدة مناطق في المدينة بما في ذلك المستعمرة، وخلف مكتب التموين، ومنطقة خزانات التكديس، وشوارع حسن كامل، وجمال عبد الناصر.

 

 

وأكد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير على أهمية التنسيق المستمر بين إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة ومديرية الشؤون الصحية لضمان نجاح خطة الترصد الحشري والحفاظ على سلامة المواطنين. وثمَّن جهود الفريق العامل في هذا المجال، الذين يبذلون قصارى جهدهم لمكافحة الحشرات الضارة والأمراض المتوطنة والحد من انتشارها في المدينة.

 

تعكس استمرار خطة الترصد الحشري في مختلف مناطق مدينة القصير التزام السلطات المحلية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومكافحة أي تهديدات صحية قد تنشأ نتيجة الحشرات المسببة للأمراض. وتعتبر هذه الجهود الاستباقية والمنظمة أحد الأسس الأساسية للتصدي للأمراض والحفاظ على بيئة صحية نظيفة في المدينة.

 

من المتوقع أن تواصل إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بمدينة القصير تنفيذ خطتها الاستباقية للترصد الحشري ومكافحة الأمراض في الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة. وتدعو السلطات المحلية جميع المواطنين إلى التعاون والمشاركة الفاعلة في هذه الجهود من خلال توفير الدعم والمساهمة في الحفاظ على نظافة المناطق واتباع الإرشادات الصحية المقدمة للوقاية من الحشرات المسببة للأمراض.

الأمراض المتوطنة القصير الترصد الحشري رئيس مدينة القصير مديرية الشؤون الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات الآن

الخضري: التهديد بالانسحاب من المباريات "كارثة".. ومواجهة الأهلي والوداد صعبة

أنت كذاب| موسيماني يرفض تدريب الزمالك.. ومرتضى منصور: "قولنا مين فاوضك؟!"

موضوعات متعلقة

الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تستعد لانطلاق التصفيات التمهيدية لبطولة السباحة للمحافظات الحدودية

توزيع أكياس صديقة للبيئة بوحدة رعاية الأسرة بالغردقة

"مطبخ المصرية".. المجلس القومي للمرأة ينجح في تنفيذ برنامج تدريبي بالبحر الأحمر

حملة لإزالة التعديات على مناطق الإسكان الغربي في سفاجا

الكوري.. مدرب غوص مصري يفتح آفاقا جديدة لذوي الهمم تحت الماء

10 رحلات طيران دولية أوروبية من 4 دول تصل مرسى علم اليوم

التحقيق مع راكبة أجنبية حاولت تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة

حملة نظافة موسعة تحت الماء في شعاب الفانوس بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

في ذكراه.. الشاعر الأمريكي والت ويتمان وتأثيره بالأدب العربي الحديث

متى يتم تطبيق عقوبة الإعدام فى جريمة الخطف.. قانون العقوبات يجيب

شافت الودع.. منى زكي تكشف نبوءة عرافة حدثت معها

حواوشي بـ5 جنيهات.. حبس جزار الأحصنة ومعاونه بالطالبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تثير الجدل بفقدان 88 كجم من وزنها.. تعرف على قصتها

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل أيس كريم بالمانجو البيتى

15 فائدة لجنين القمح| تعرف عليها

ماذا يفعل قشر الليمون لجسمك؟

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ