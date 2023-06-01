لحجاج الجمعيات الأهلية .. تفاصيل هامة وموعد الذهاب والعودة

انتهت مؤسسة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي من وضع الاستعدادات النهائية للبدء فى تفويج حجاج الجمعيات الاهلية بداية من 10 يونيو إلى المدينة المنورة وحتى 21 يونيو .

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلي الأراضي المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1444هـ - 2023م، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل إلى المدينة المنورة، حيث ستكون البداية مع حجاج محافظات " الجيزة- المنوفية- الإسماعيلية".

وأضافت القباج أنه عقب ذلك سيتوالي سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى يوم21 يونيو المقبل، حيث يصل آخر الأفواج إلي الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.

رفع درجة الاستعداد القصوي

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي برفع درجة الاستعداد القصوي وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلي أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلي المملكة العربية السعودية.

الانتهاء من التعاقد مع الفنادق المميزة

من جانبه أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فقد تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الإجتماعي.

عقد برامج وندوات تدريبية للحجاج

وأضاف عبد الموجود أنه تم عقد ندوات وبرامج برامج تدريبية للحجاج في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية حول مناسك الحج والإرشادات اللازمة لضيوف الرحمن، وهو الأمر الذي لقى ترحيبا كبيرا من الحجاج.

من جانب اخر يستعد جميع الفائزين بقرعة حج الجمعيات الاهلية للسفر إلى الأراضي المقدسة وفقا لـ موعد سفر حجاج الجمعيات الأهلية، لأداء فريضة الحج.

من جانب آخر يبحث الكثير من الحجاج عن تفاصيل الرحلة والأشياء المسموح حملها واخذها أثناء أداء فريضة الحج، وفى السطور التالية نوضح التفاصيل.

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي مشرفا لكل 46 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية من أصحاب الخبرات الإشرافية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء، والذين اجتازوا جميع الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية، والذين لا تزيد أعمارهم على 55 عامًا، بخلاف البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي.

أسعار برامج الحج

وأعلن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أن الوزارة تنظم حج هذا العام وفقا لثلاث مستويات وجميعها شاملة تذاكر الطيران والانتقالات والإقامة، وتبلغ تكلفة المستوى الأول 225 ألف جنيه، والمقرر إقامة الحاجزين وفقا له في فندق وأبراج مكة المطل على الحرم بمكة، وفي فندقي إعمار رويال وفرونتيل الحارثية بالمدينة المنورة، بينما تبلغ تكلفة المستوى الثاني 186 ألفا و500 جنيه، ويقيم الحاجزون وفقا له في فندق إعمار جراند بمكة المكرمة وإعمار ايليت بالمدينة المنورة، كما تبلغ تكلفة المستوى الثالث والأخير 171 ألف جنيه، ويقيم الحاجزون فيه في دار الخليل الرشيد بمكة المكرمة وتبعد عن الحرم بمسافة 750 مترا تقريبا، وفي فندق إعمار ايليت بالمدينة المنورة.

المستندات المطلوبة لرحلة الحج

شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا.

استخراج شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح.

شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات (لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW 135 لقاح الحمي الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات).

الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المُعطل (IPV) بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد على 12 شهرا.

تقرير طبي معتمد ومختوم بخاتم النسر - صورة دم كاملة – تحليل وظائف كبد وكلي – أشعة عادية على الصدر من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

أصل جواز سفر صالح لمدة عام + 2 صورة من جواز السفر أول صفحة فقط.

10 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس (4 × 6) 80% من مساحة الوجه داخل مظروف.

فيش جنائي مميكن موجه للحج.

2 صورة من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 100%.

بيان الموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد.

ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج لغير المرشحين الأصليين بعد إتمام الإجراءات.

3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية

مستوى أول «فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي».

مستوى ثانٍ «فنادق أربع نجوم بمسافة 800 متر من الحرم المكي».

مستوى ثالث.. « فنادق ثلاثة نجوم مصنفة بمسافة 800 متر من الحرم المكي».

وقالت “القباج” إنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقل الحجاج عبر الشركة من خلال استخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج .

الأشياء المسموح بها فى السفر لأداء فريضة الحج

من الضروري، اصطحاب الأدوية الشخصية والمطهرات وأدوات الغسول الشخصية والمنشفات الخاصة مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، واخذ بعض المسكنات ومراهم للتسلخات ، بالإضافة إلى أخذ قبعات وشمسية والملابس الكافية .

يجب أخذ حقيبة صغيرة تعلق في الرقبة أثناء الطواف لحفظ المتعلقات الشخصية بها إثبات الشخصية (هويتك)، تصريح الحج، التليفون الخاص بك، مبلغ نقدي بسيط فقد تحتاج شراء بعض الاشياء الخفيفة، نظارتك الطبية والساعة، شاحن التليفون المحمول ،مصحف ورقي خاص صغير، كتيب للأدعية المأثورة والأذكار، كتيب عن مناسك الحج.

نصائح صحية للحجاج: