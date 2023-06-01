جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص.. اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الخميس، عددًا من أخبار الشأنين المحلي والعربي، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص.

في صفحتها الأولى وتحت عنوان "نهج استراتيجي للتنمية المستدامة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد الحرص على التشاور المستمر مع «كريستالينا جورجييفا» مديرة صندوق النقد الدولي، انطلاقا من اهتمام مصر بدفع التعاون قدما بينها وبين الصندوق، خاصة في ظل النهج الاستراتيجي لمصر لتحقيق التنمية المستدامة بجميع محاورها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، إضافة إلى ما تمثله الشراكة مع الصندوق من توفير مناخ إيجابي لجميع المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي أمس، من «كريستالينا جورجييفا»، مدير عام صندوق النقد الدولي.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، تصريحه بأن «جورجييفا» أكدت سعي الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر، لإبراز شراكتهما البناءة، أخذًا في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين، وأشادت بالجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة.

التزام مصري بدعم الشعب الفلسطيني

وتحت عنوان "مدبولي: التزام مصري بدعم الشعب الفلسطيني"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مصر كانت وستظل داعمًا قويًا ومساندًا راسخًا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، تلك الحقوق التي تساندها الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور مدبولي شدد، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين، أمس، عقب أول مباحثات رسمية في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على التزام مصر الكامل بنهجها التاريخي في تكريس جهودها على جميع الأصعدة من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة، وإعادة تحريك عملية السلام، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار مدبولي إلى أنه على صعيد العلاقات الثنائية فقد تطرقت المباحثات الموسعة بين مصر وفلسطين إلى العديد من موضوعات التعاون المنبثقة عن التوافقات التي تمت خلال المباحثات التي جرت بين الأشقاء في الوفد الفلسطيني ونظرائهم المصريين، خاصة فيما يتعلق بمقترحات زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز نفاذ السلع من المنتجات المصرية إلى السوق الفلسطينية، فضلا عن التعاون في المجالات الصحية والزراعية والتعليمية والثقافية والربط الكهربائي، وفي العديد من المجالات الأخرى.

من جهته، نقل رئيس الوزراء الفلسطيني تحيات وتقدير رئيس فلسطين، محمود عباس (أبو مازن)، إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم.. وأشار إلى أن مصر تعد شريكًا أساسيًا في الرؤية السياسية، المتمثلة في حل الدولتين، والحفاظ على الشرعية الفلسطينية، بما يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقدم الشكر للدولة المصرية على المجهودات المبذولة، لرفع المعاناة عن أهل فلسطين، معربا عن سعادته بالوثائق التي تم توقيعها، وما تم من جولة مباحثات ضمت الوزراء من الجانبين فى مختلف المجالات، موجهًا الدعوة إلى الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة لزيارة فلسطين.

وشهد د. مدبولي وأشتية توقيع عدد من الوثائق بين البلدين: الأولى بروتوكول تعاون في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الزراعة الفلسطينية. أما الثانية فهي بروتوكول مُشاورات سياسية بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين.

كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزيـر الخارجية سامح شكري أكد متابعة مصر بقلق بالغ للأوضاع في الأراضـي الفلسطينية المحتلة وما تشهده من تصاعد في وتيرة أعمال العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع توالي اقتحام المـدن الفلسطينية واستمرار الإجـراءات الأحادية من الجانب الإسرائيلي، ومن بينها استئناف الأنشطة الاستيطانية بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وصـرح السفير أحمد أبـو زيـد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن شكري استعرض مع ريان المالكي وزير خارجية فلسطين ما تقوم به مصر من جهود لدعم القضية الفلسطينية في مختلف الأطر والمحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك استضافة اجتماع شرم الشيخ الخماسي الأخير والمشاركة في الاجتماع الــوزاري لصيغة ميونخ منتصف الشهر الجاري، وذلـك بهدف تحقيق التهدئة وتهيئة الأجـواء لإعادة تحريك عملية السلام.

وأشــار أبـو زيـد إلـى أن المالكي أطلع شكري على تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة وما يعاني منه أبـنـاء الشعب الفلسطيني مـن ممارسات وانتهاكات تحت وطأة الاحتلال، معربًا عن تقدير فلسطين البالغ للدور المصري التاريخي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعرب المالكي عن تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مـع نظيره المـصـري خــلال المرحلة القادمة من أجـل تكثيف الجهود للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتهدئة الأوضاع على الأرض بعيدًا عن سياسة العنف والإجــراءات الأحادية الإسرائيلية القائمة.

وتحت عنوان "أبو الغيط: تعزيز التحركات العربية لحشد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحث مع محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطني والوفد المرافق له، بمقر الأمانة العامة أخر التطورات على الساحة الفلسطينية وذلك في إطار زيارة يقوم بها إلى مصر .

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر حول سبل متابعة مخرجات قمة جدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وبخاصة على الصعيد الدبلوماسي، بما في ذلك تعزيز الجهد العربي لنيل المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

وتحت عنوان "البابا تواضروس يستقبل رئيس وزراء فلسطين"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية استقبل أمس د. محمد أشتية رئيس وزراء دولة فلسطين والوفد المرافق له في المقر البابوي.

وأضافت الصحيفة أن أشتية أعرب عن سعادته بزيارته الحالية لمصر التي تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، وقال لقداسة البابا: "نقدر موقف قداستكم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الدفاع عن حق فلسطين، أنتم ورجال الدين سيوف الحق وأتينا اليوم لنشكركم على موقفكم الكريم وصلواتكم المرفوعة إلى الله من أجلنا".

وأكد البابا على أن القضية الأولى لدينا في مصر هي قضية فلسطين، ودولة فلسطين لها مكانة خاصة في قلوب كافة المصريين ونصلي دوما من أجلكم ومن أجل المحن التي تتعرضون لها.. واستفسر البابا من ضيفه عن الحياة اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث المدارس والجامعات والأشغال، وعن الظروف المعيشية لسكان هذه المنطقة المحتلة. وأجابه المسؤول الفلسطيني بأنه توجد صعوبات في هذه الأمور وكذلك في التنقل والخروج والتعايش وذلك بسبب الحواجز التي يفتحها الإسرائيليون دون قواعد منتظمة.

وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المشاركين بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني توافقوا من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المحال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب بناء على توجيه من رئيس الجمهورية.

وأكدت الصحيفة أن المشاركين خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت أمس أبدوا عدة ملاحظات تتعلق بتسمية المجلس وتشكيله وأهدافه وأن يكون المجلس مسؤولا عن البحث العلمي إلى جانب التعليم والتدريب وأن يضع استراتيجية واحدة لا تتغير بتغير الوزراء وألا يقتصر التعليم على الخبراء فقط بجانب التخطيط الاستراتيجي لمشروع تربوي وطني يكون حلقة اتصال بين المجتمع والقيادة السياسية.

وتحت عنوان "رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي رعد – 33"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (رعد - 33) والذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أن اللواء أ ح محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية ألقى كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة الغربية العسكرية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها، مؤكدا حرص رجال المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لحماية الاتجاه الاستراتيجي الغربي للدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرحلة تضمنت تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بمشاركة مختلف الأسلحة أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال ومهارات ميدانية وقدرة على استخدام الأسلحة والمعدات لتنفيذ المهام القتالية والنيرانية وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها بدقة وكفاءة عالية.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" انه تبدأ اليوم تكثيف المعروض من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بما يتراوح بين 10 % و30 % مقارنة بالأسواق في 40 ألف منفذ ومجمع استهلاكي، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأضافت الصحيفة أنه يتم طرح 20 ألف طن سلع يوميا وزيادتها تدريجيا خلال الأيام القادمة مع قرب حلول عيد الأضحى، كما يبدأ تكثيف المعروض من اللحوم لتوفير احتياجات المواطنين.. مشيرة إلى أن اللحوم السودانية الطازجة تعرض بسعر 195 جنيها للكيلو ولحوم البتلو المجمد بسعر 140 جنيها والضأن بسعر 180 جنيها والكبدة بسعر 195 جنيها.