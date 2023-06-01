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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: تطوير مسار العائلة المقدسة له رد فعل قوي على السياحة|فيديو

تطوير مسار العائلة
تطوير مسار العائلة المقدسة

أكد نشأت زقلمة باحث في تاريخ الكنيسة وعضو لجنة المصنفات الكنسية، أن اليوم تعتبر ذكري رحلة العائلة المقدسة بمصر، و أن الرحلة كانت على مساحة 1033 كيلو مترا.

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محافظ أسيوط يتفقد أعمال التشجير والنظافة بمسار رحلة العائلة المقدسة

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محافظ أسيوط: ندوات تثقيفية لنشر الوعي السياحي بمسار رحلة العائلة المقدسة


وأضاف الباحث فى تاريخ الكنيسة، خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن الرحلة بدأت من رفح، وبعد ذلك كفر الشيخ، وبعد ذلك الغربية، ووادي النطرون، وبعد ذلك اتجهت لـ المطرية.


ولفت إلى أن الرحلة كانت لها زيارة مميزة لمصر، وأن هناك بردية تعود لـ القرن الرابع الميلادي، وأن تطوير و إحياء مسار العائلة المقدسة له رد فعل قوي على السياحة الدينية.


وكشف أن هناك اهتماما كبيرا من وزارة السياحة بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر، وأن هناك تطويرا لـ 4 أديرة في وادي النطرون، وفى المنيا، و في الغربية، وفى أماكن كثيرة.


وأوضح أن الوزارة قامت بعمل فيلم تسجيلي عن مسار رحلة العائلة المقدسة. 
 

تاريخ الكنيسة المصنفات الكنسية رحلة العائلة المقدسة العائلة المقدسة رفح

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