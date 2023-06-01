باحث: تطوير مسار العائلة المقدسة له رد فعل قوي على السياحة|فيديو

أكد نشأت زقلمة باحث في تاريخ الكنيسة وعضو لجنة المصنفات الكنسية، أن اليوم تعتبر ذكري رحلة العائلة المقدسة بمصر، و أن الرحلة كانت على مساحة 1033 كيلو مترا.



وأضاف الباحث فى تاريخ الكنيسة، خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن الرحلة بدأت من رفح، وبعد ذلك كفر الشيخ، وبعد ذلك الغربية، ووادي النطرون، وبعد ذلك اتجهت لـ المطرية.



ولفت إلى أن الرحلة كانت لها زيارة مميزة لمصر، وأن هناك بردية تعود لـ القرن الرابع الميلادي، وأن تطوير و إحياء مسار العائلة المقدسة له رد فعل قوي على السياحة الدينية.



وكشف أن هناك اهتماما كبيرا من وزارة السياحة بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر، وأن هناك تطويرا لـ 4 أديرة في وادي النطرون، وفى المنيا، و في الغربية، وفى أماكن كثيرة.



وأوضح أن الوزارة قامت بعمل فيلم تسجيلي عن مسار رحلة العائلة المقدسة.

