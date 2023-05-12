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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: ندوات تثقيفية لنشر الوعي السياحي بمسار رحلة العائلة المقدسة

ندوة للتوعية بمسار
ندوة للتوعية بمسار العائلة المقدسة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تنظيم ندوات تثقيفية لرفع الوعى السياحى لطلاب المدارس والجامعات وتعريفهم بما تمتلكه المحافظة من إرث ثقافي وسياحي فريد من نوعه، لاحتوائها علي مناطق أثرية ترجع لمختلف العصور، موجهًا بتكثيف الندوات لنشر الوعي السياحي والتعريف بمقومات الجذب السياحي وخاصة مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة الذي يضع محافظة أسيوط علي خريطة السياحة العالمية.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنظيم العديد من الندوات التثقيفية بالتعاون بين الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة وفرع جامعة الأزهر للوجه القبلى، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتنشيط هذه الصناعة الهامة والتي تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي المصري موجهًا بالتوسع فى عقد بروتوكولات تعاون بين الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة ومديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية وجامعتي أسيوط والأزهر لعقد ندوات تثقيفية وتنظيم رحلات وفعاليات لتوعية الطلاب بأهمية دور السياحة وتأثيرها في الاقتصاد المصري وتعريفهم بآثار بلدهم ورفع الوعي السياحي لديهم ، خاصة وأن قطاع السياحة لا يقل في أهميته عن القطاعات التنموية الأخري .

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وأشار المحافظ إلى أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية بكلية العلوم جامعة الأزهر تحت عنوان " مسار رحلة العائلة المقدسة والسياحة " تناولت الندوة شرح أهمية مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة والطرق التي يمكن أن يساهم فيها الطالب والمواطن في تنشيط الحركة السياحية وتم مناقشة الطلاب وعمل مسابقات وتوزيع هدايا تذكارية علي الفائزين وذلك بحضور عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة ومن جامعة الازهر الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم والدكتور ابو بكر عبد الهادي وكيل الكلية والدكتور الدوشي عبد الكريم مشرف النشاط الطلابي بجامعة الازهر ، مشيراً إلي استمرار الهيئة في عقد الندوات وتنظيم الرحلات والعديد من الفعاليات لرفع الوعي السياحي لدي أبناء المحافظة .

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