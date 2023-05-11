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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسيوط يطلق قوافل مجانية لطلاب المرحلة الثانوية العامة

قافلة تعليمية مجانية
قافلة تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة بأسيوط

أطلقت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، قافلة تعليمية مجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة وتستمر على مدار يومين بإشراف وزارة التربية والتعليم ومشاركة نخبة من مستشارى ومعلمى المواد المختلفة بوزارة التربية والتعليم. 


وقال عبدالعزيز حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن القافلة تأتى في إطار إستمرار خطة الوزارة لدعم العملية التعليميه وجذب الطلاب للمدارس والحد من الدروس الخصوصية، ونقل خبرات تعليمية  مميزة لتلاميذ وطلاب الشهادة الثانوية العامة في الإدارات التعليمية، مشيرا إلى أنها مهمة تعليمية قومية لطلاب الشهادة العامة لشرح ومراجعة ما تم دراسته في المنهج الدراسى وذلك بمشاركة نخبة من كبار معلمي مصر ومقدمى البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى.

 

 

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وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة استهدفت إدارتى أبوتيج وديروط التعليمية بجانب إلى الإقبال الكثيف والمشاركة المتميزة من قبل الطلاب على القوافل، لافتا إلى أن عدد الطلاب المستهدف إستفادتهم من القافلة بلغ أكثر من 7 آلاف طالب بالشهادة الثانوية.


وأضاف سيد مصطفى مشرف عام القوافل التعليمية بالوزارة أننا نستهدف من خلال القوافل التعليمية محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية والمديريات التى تعانى من عجز من أعضاء هيئة التدريس. 


وأشار مشرف عام القوافل التعليمية بالوزارة إلى أن المواد التى سيتم مراجعتها من خلال القافلة هى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية وأحياء وجيولوجيا والجغرافيا والفلسفة والرياضة بقسميها الفيزياء والكيمياء وعلم نفس وتاريخ ،وفى الشهادة الإعدادية تم مراجعة مواد دراسات وعلوم ولغة عربية ولغة إنجليزية ورياضيات مطالبا بتكرار مثل هذه القوافل التعليمية لتحقيق أكبر استفادة للطلاب.

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