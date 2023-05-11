تعليم أسيوط : 397 لجنة لاستقبال 84 ألف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية

إنتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط من استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية والتي تنطلق يوم ٢٠ مايو الجاري وتنتهي يوم ٢٥ من الشهر ذاته.



وكشف عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه تم الانتهاء من تحديد لجان امتحانات الإعدادية، وعدد ٣٩٧ لجنة على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن ٨٤ ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية هذا العام بجميع مراكز محافظة أسيوط، مؤكدا أن هناك التزام تام بتعليمات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بإدارة الامتحانات. ولفت إلى أنه حدد معلما لكل لجنة امتحانية مسئولًا عن عملية التسليم والتسلم لأوراق الأسئلة.



وأكد أنه سيتم عقد اجتماعا في الثامن عشر من مايو الجاري مع مديري عموم الإدارات التعليمية والمسئولين عن امتحانات الإعدادية بأسيوط من أجل متابعة الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أن مسئول استلام وتسليم الامتحانات دوره أن يقوم باستلام مظاريف الأسئلة المغلقة من مركز توزيع الأسئلة ويقوم بتسليمها إلى لجنة سير الامتحان، ويشارك في عملية فض مظاريف الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب مباشرة ضمانا لسيرة الامتحانات.

وقال " زنار" إن مديرية التربية والتعليم بأسيوط لديها ١١ مركزا لتوزيع أسئلة امتحانات الإعدادية موزعين على مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، مشيرًا إلى أن كنترول الشهادة الإعدادية في أسيوط هو كنترول مركزي، وبجانب كنترول الإعدادية هناك كنترول للدبلومات الفنية وآخر للثانوية العامة بالمحافظة.