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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رصف 7 شوارع بحي شرق ضمن خطة التطوير

رصف الشوارع بحي شرق
رصف الشوارع بحي شرق مدينة أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف لرفع كفاءة الشوارع بالمراكز والأحياء وفقاً للخطة الاستثمارية وخطة رد الشىء لاصله، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإستكمال مشروعات الرصف في أسرع وقت ممكن ووفقاً للامكانات المتاحة وذلك باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وجذب الاستثمارات.

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وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم رصف 7 شوارع بنطاق حي شرق من بينها شوارع (محمد عباس ، وزمزم ، وعبد الخالق شاكر ، وأحمد ماهر ، والجلاء ، والعاشر من رمضان) ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ولتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق عقب إزالة رفع المخلفات والمعوقات والاشغالات وذلك بإشراف ومتابعة عبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق وسيد عباس نائب رئيس الحي بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

ولفت إلى استكمال رصف باقي الشوارع بنطاق الحي وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية والاشراف المباشر لمراحل أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعدد من الشوارع والميادين بالمحافظة للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.

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