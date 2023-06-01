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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية هند النعساني خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو ، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2340جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18720 جنيها.
 

أسعار مصنعية الذهب في مصر:
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب اليوم

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب اليوم الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

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