عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات أمم أفريقيا.. موعد وصول جنوب السودان لمواجهة منتخب مصر وديا

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

يخوض  منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان .
وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام  الثامنة مساءً.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو في المغرب ، ضمن مواجهات  الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

دوري أبطال أفريقيا.. غياب 6 نجوم عن مواجهة الوداد المغربي والأهلي

أنت كذاب| موسيماني يرفض تدريب الزمالك.. ومرتضى منصور: "قولنا مين فاوضك؟!"

موعد وصول جنوب السودان لمواجهة منتخب مصر وديا

وتصل بعثة منتخب جنوب السودان الي القاهرة يوم 9 يونيو الجاري لمواجهة منتخب مصر وديا.

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

رحيل ونهاية موسم.. مصير صادم لأبناء الزمالك في دوريات الخليج وأوروبا

7 محترفين بقائمة منتخب مصر 

أعلن  الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، الذين سيتم استدعائهم لمعسكر شهر يونيو المقبل ويتخلله مباراتين ، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، و المباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.
وتضم القائمة المبدئية 7 لاعبين محترفين هم، محمد صلاح و أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد وعمر مرموش و أحمد حمدي و سام مرسي.

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

مدرب منتخب مصر يرفض مواجهة البرازيل وديا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ  منتخب مصر ، رفض مواجهة البرازيل خلال فترة الأجندة الدولية في شهر يونيو المقبل.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية: " كان من المفترض بعد مباراة غينيا بتصفيات أمم إفريقيا 2024، خوض ودية أمام البرازيل، لكن فيتوريا رفض، وهذا حقه خاصة أنه كان يتمنى أن تقام مباراة غينيا يوم 18 يونيو وليس 14 يونيو حتى يحصل لاعبو الأهلي على راحة بعد خوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد في المغرب يوم 11 من نفس الشهر".
وتابع : " لا أحد يستطيع لوم منتخب مصر ، على رفض مواجهة البرازيل، لأنه يبحث عن تحسين التصنيف الدولي بعدما صلنا إلى المركز 35، بعد أن كان المنتخب تصنيفه متأخرا".

ويلعب منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 14 يونيو المقبل، في المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.
 

منتخب مصر فيتوريا منتخب جنوب السودان غينيا محمد صلاح مصطفي محمد البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

قرارات جمهورية للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. تعرف عليها

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

دوري أبطال أفريقيا.. غياب 6 نجوم عن مواجهة الوداد المغربي والأهلي

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

موضوعات متعلقة

الإصابات تطيح بالنني وحامد وعاشور خارج قائمة منتخب مصر

استعدادا لمواجهة غينيا.. 7 محترفين فى القائمة المبدئية لمعسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

نصائح هامة لـ مرضى الحساسية بسبب أتربة الرياح وارتفاع الحرارة لـ 40

تحذير عاجل.. الأرصاد تطالب المواطنين بحمل زجاجة مياه حال النزول اليوم

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79.78%

غلق كلي لشارع الأهرام أمام سيد أبوالخير بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة

وصول زيلينسكي لحضور القمة الأوروبية في مولدوفا

الوزراء: تقارير دولية تظهر تضاعف أعداد السائحين في منطقة الشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

تحذير| ساعات وتبدأ العاصفة.. التزم بهذه التعليمات للأهمية

في اليوم العالمي للوالدين.. ما أهمية الأسرة بالمجتمع؟

شاهد.. لحظات نجاة سائق من صاروخ ينفجر وسط الطريق في كييف

فيديو

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ