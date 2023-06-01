للحماية من العواصف الترابية.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

نتعرض من وقت لآخر لعاصفة ترابية مفاجئة، مصحوبة برياح محملة برمال وأتربة تسبب مشاكل صحية كثيرة ومتنوعة خاصة لمرضي الجيوب الأنفية، حيث تؤدي الأتربة ودرجات الحرارة المتفاوتة إلى التهاب الجيوب الأنفية، الذي ينتج عنه تورم والتهاب المساحات الموجودة داخل الأنف، ويؤدي ذلك إلى العديد من الأعراض الخطيرة ..



نستعرض في هذا التقرير بعض النصائح لمرضي الجيوب الأنفية لتجنب العاصفة الترابية وحتي تمر عليهم بسلام دون مشاكل صحية وفقا لموقع healthline

نصائح لتجنب تأثير الأتربة على الجيوب الأنفية :

- استخدام محلول ملحي طبي لغسيل الأنف، لأنه يخفف من انسداد الأنف ويساعد في التخلص من الإفرازات.

- استخدم وضع كمادات دافئة على الأنف مرتين يوميا، لأن ذلك يفيد الجيوب الأنفية ويساعد في تحسن حالتها.



- استنشاق أبخرة زيت النعناع فهو يعمل على ترطيب الأغشية المخاطية.



- استنشق بخار الماء، لأن البخار يعمل على ترطيب المخاط فى الأنف وتخفيف أعراض الاحتقان

- تجنب درجات الحرارة المتفاوتة، لأن الانخفاض والارتفاع في درجات حرارة الجو تزيد حدة التهاب الجيوب الأنفية.

- الابتعاد عن الأتربة على قدر الإمكان والحرص على تناول المشروبات الدافئة، تساعد في التخلص من الإفرازات و فتح الجيوب الأنفية.

- تجنب الخروج أثناء العاصفة الترابية و إن لزم الأمر إرتدي نظارات شمسية لحماية العينين،



- تجنب أى مضاعفات كإحتقان العينين ،تجنباً للتعرض لدخول الرمال في العين وإصابتها بالالتهابات،

-وضع قطعة قماش مُبللة أو كمامة مبللة على الأنف، لتصفية الهواء من الغبار لتقليل إحتقان الأنف والصدر وغسل العينين جيدا بماء فاتر، وعدم ملامسة العينين باليدين.

- اغلق الشبابيك والأبواب جيداً، لتقليل الأتربة التى تسبب تهيج الجيوب الأنفية.



- تجفيف الجسم بعد الاستحمام يساهم في تجنب زيادة احتقان الأنف والرشح.

- ابتعد عن دخان السجائر، حيث يمكن أن تزيد السجائر والتدخين السلبي من خطر إصابتك بالتهاب الجيوب المزمن، وكذلك فإن التدخين يجعل التهاب الجيوب الأنفية أكثر صعوبة في علاجه.

-تناول أدوية الحساسية بعد استشارة طبيبك أو بخاخة الأنف التى تحتوى على مادة السترويد الفعالة لتقليل أعراض التهاب الجيوب الأنفية.

- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (C) ، مثل البرتقال و الليمون و الفلفل و الفراولة و الكيوي و غيرها.

- شرب الكثير من المياه يساعد على ترطيب الجيوب الأنفية.