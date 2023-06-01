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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انطلاق موسم العمرة الجديد.. احذر الحبس عقوبة تزوير الكود التعريفي

العمرة والحج
العمرة والحج

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم العمرة الجديد، حيث ستبدأ أفواج المعتمرين المصريين الوصول بسلامة الله إلى الاراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة والحج لهذا العام .

 

و وضع قانون بوابة العمرة المصرية، ضوابط حصول المعتمرين على الأكواد التعريفية، وأقر عقوبات رادعة للتصدي لجرائم تزوير الكود التعريفي الخاص بالمعتمر. 

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فى هذا الصدد، نصت المادة 4 من القانون، على أن: “تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية، وأن ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم”.

 

وطبقًا للقانون ، تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

 

 عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمرين

 

يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

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