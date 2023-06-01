محلل كويتي: مقاطعة انتخابات مجلس الأمة ضد الديمقراطية.. ولابد من مشاركة المرأة

وجه الكاتب والمحلل السياسي الكويتي حسين عبد الرحمن، الدعوة للمواطنين الكويتيين للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة والمقرر إجراؤها في 6 يونيو المقبل وممارسة حقهم الديمقراطي والانتخابي بالمشاركة الواسعة في تلك الانتخابات.

وقال “عبد الرحمن”، في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، إنه من المتوقع أن تشهد انتخابات مجلس الأمة الكويتي إقبال كبير من الكويتيين للإدلاء بأصواتهم فيها وممارسة حقهم الانتخابي، لافتا إلى أن ممارسة الديمقراطية حق وليس طرف ويجب أن يمارسة المواطن ولا يتنازل عنه وأن يختار من يراه صالحا وضد الفساد.

وأضاف أنه يجب على المواطن الكويتي أن يختار في تلك الانتخابات الأصلح ومن يستطيع أن يواجه أي فساد ويلبي طلبات الوطن ويواكب تنميته لا أن ينتخب من ينتمي إلى العائلة أو القبيلة أو الطائفة، لافتا إلى أن الانتخابات لديها تاريخ طويل من الديمقراطية.

وأشار إلى وجود بعض الحملات للترويج لمقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها وهى دعوات ضد الديمقراطية وضد تقدم الوطن، منوها بأن مساوئ الديمقراطية أفضل من محاسن الديكتاتورية لذا لابد من إجراء الانتخابات.

وأوضح أن مشاركة المرأة في تلك الانتخابات مهمة للغاية ولابد من دعم المرأة في الانتخابات حتى تكون شريكة في بناء الوطن، لافتا إلى أن عدد السيدات في السجلات الانتخابية أكثر من عدد الرجال ومشاركتهن في الانتخابات يحدث فارق كبير فيها.

وأكد أن الدستور الكويتي يدعو إلى المساواة والحفاظ على حقوق الناس، وحق الترشيح وحق الانتخاب وهى حقوق كبيرة كفلها الدستور الكويتي لجميع المواطنين، لافتا إلى أن مجلس الأمة بمثابة صمام أمان أمام الكويتيين ويبقى على النواب القيام بدورهم في الرقابة والتشريع واستخدام أدواتهم في مواجهة أي اعوجاج في السلطة التنفيذية دون استخدام تلك الأدوات في حدوث صدامات.