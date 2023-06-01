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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية.. والوكيل يعلن أسماء الأوائل بالمدارس

طلاب الشهادة الاعدادية
طلاب الشهادة الاعدادية بالغربية

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم موعد إعلان نتيجة طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بالمدارس عقب عرض ناصر حسن وكيل التربية والتعليم النتيجة لاعتمادها من جهه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية منتصف الأسبوع القادم وإخطار بها كافة الجهات المعنية بأسماء الاوائل من الناجحين لنشرها عبر موقع الرسمي لوزارة التعليم ووسائل الإعلام والمدارس علي مستوي عشر إدارات التعليمية .

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من جانبه واصل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم جولاته ميدانية لمتابعة أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الاعدادية، للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022 م/ 2023،م .

وجاء ذلك في  إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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كما تابع "حسن"  وكيل التعليم  أعمال التصحيح لجميع المواد على قدم وساق، مشيداً بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.  

ونوه بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وخلال الجولة بمقار التقدير، قام "حسن" بتفقد جميع الحجرات للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

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وصرح وكيل الوزارة، بأن لجان التقدير بدأت أعمالها منذ يوم  السبت الماضي ، وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيداً لتجهيز النتيجة للاعتماد من معالي الأستاذ الدكتور محافظ الغربية، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الجهات المعنية التعليمات التعليم والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

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