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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صيام الأيام البيض من ذي القعدة.. الإفتاء: تبدأ غدا الجمعة وفضلها كبير

صيام الأيام البيض
صيام الأيام البيض

حرصت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية  على تذكير متابعيها  بصيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة،  والتي تبدأ غدا الجمعة وتمتد للسبت والأحد والتي توافق 13 و 14 و 15 ذي القعدة 1444.

وأكدت دار الإفتاء، أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جرم القمر ويكون بدرا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسميت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه.

واستشهدت بما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» (رواه البخاري ومسلم).

ونوهت بأنه ثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة، وثبت في صحيح مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم»

دار الإفتاء صيام الايام البيض الأيام البيض

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