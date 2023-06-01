السيطرة على حريق بمخزن الورق في مجمع الإسماعيلية الطبي.. صور

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن الورق بمجمع الإسماعيلية الطبي، بعد ما انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن الورق بمجمع الإسماعيلية الطبي، وتم الدفع بـ عدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده.



وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية ، قد تلقى بلاغا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد نشوب حريق بمخزن الورق بمجمع الإسماعيلية الطبي، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، والحد من تفاقمه والوصول إلى الأماكن المجاورة.