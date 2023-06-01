عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات بالأسواق.. تحرير 190 محضراً وضبط 3 أطنان ملح فاسد بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات على الأسواق ومحال الجزارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي أسفرت عن تحرير 190 محضرا متنوعا، وضبط 3 أطنان ملح غير صالح، وعبوات غذائية منتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 

بيطري كفر الشيخ: ضبط لحوم غير صالحة وتحصين 95 ألف طائراً

جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية اليوم الموسعة بمدينة كفر الشيخ، وأسفرت نتائج الحملة التموينية الموسعة على تحرير 45 محضرا، منهم 11 محضرا نقص وزن، و12 محضرا نظافة، و 4 محاضر شهادة صحية، و 6 محاضر عدم إعلان، وتمكنت الحملة من ضبط ومصادرة 3 أطنان من الملح غير الصالح، ومصادرة 140 عبوة متنوعة منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعمل المحاضر اللازمة.
 

وترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة التموينية التي أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، وتضمنت المخالفات (8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر مضبوطات 8 أطباق لحوم مجمدة دون فواتير، ومحضر مضبوطات سجائر مستوردة دون فواتير، ومحضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة، ومحضر إداري عدم ثبوت مخالفات تموينية)، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.
 

وتابع عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وترأس اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة على الأسواق ومحال الجزارة، والتي أسفرت عن تحرير 50 محضرا متنوعا، منهم 20 صحة، و 16 محضراً عدم إعلان، و5 محاضر لحوم، و6 محاضر دون ترخيص، و3 محاضر متنوعة.
 

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الحملة على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 15 محضرا متنوعا لأصحاب المحال، كما تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، الحملات على الأسواق، والتي تمكنت من تحرير 6 محاضر متنوعة.
 

كما تابع اللواء حاتم الهديبي الحملة التموينية على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة لأصحاب المحال التجارية، كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة على الأسواق ومحال الجزارة، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة.
وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، وضبط الأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 12 محضراً متنوعاً، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر نظافة ، و3 محاضر شهادات صحية، و3 محاضر جزارة.
 

وتابع أحمد عيسى رئيس مدينة الرياض، أعمال الحملة التموينية علي المخابز والمجازر والمحال التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، وذلك لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة والتأكد من صلاحية السلع والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن وضبط الأسعار، والتأكد من أن اللحوم صالحة، وتمكنت الحملة من تحرير 10 محاضر متنوعة.
 

وتابع رضا حوا، ومحمد رضا، نائبا رئيس مدينة سيدي غازي ، الحملات التموينية على الأسواق، والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوع، وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملة التفتيش على الأسواق والمحال التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة.

الإجراءات القانونية الحامول الخبز المدعم اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المحال التجارية النيابة العامة تحرير 50 محضرا جامعة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ضبط لحوم ضبط لحوم غير صالحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

اليوم عبر الرابط.. مديرية تعليم القاهرة تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

موضوعات متعلقة

بيطري كفر الشيخ: ضبط لحوم غير صالحة وتحصين 95 ألف طائر

جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية

تعليم كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى بامتحانات الدبلومات وتغيب 275 طالباً فقط

بشكر كل من دعمني.. هشام سعيد يعتذر عن تدريب فريق كفر الشيخ

مساعد وزير التنمية المحلية يناقش رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ

إقبال طلاب الثانوية العامة على المراجعات النهائية لحياة كريمة بكفر الشيخ.. صور

افتتاح مركز الشيخ أبو فيوض لتلاوة القرآن بمسجد إبراهيم الدسوقي .. الجمعة

إطلاق اسم الشهيد نقيب أحمد ياسر على مدرسة في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

ألعاب نارية وزينات تعم الشوارع.. أبرز الاستعدادات لحفل زفاف ولي عهد الأردن

هل يختفي المانجو من الأسواق؟| خسائر العام قبل الماضي تتكرر هذه السنة بسبب العواصف.. القصة الكاملة

اليوم العالمي للوالدين.. كيف يمكن حل خلافات العائلات بشكل صحيح

صيام الأيام البيض من ذي القعدة.. الإفتاء: تبدأ غدا الجمعة وفضلها كبير

شروط وضوابط منح وتقديم الائتمان لعملاء البنوك.. تعرف عليها

مجهولون يقتحمون مكتب الشباب والرياضة في المحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العاصفة الترابية.. 9 نصائح لحماية حيوانك الأليف

شاهد.. لحظات مروعة لانقلاب سيارة فتاة 120 قدما في الهواء بأمريكا

احذر.. 7 أعراض إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

احذري.. تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

فيديو

مفاجآت مالية وعاطفية وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ