حملات بالأسواق.. تحرير 190 محضراً وضبط 3 أطنان ملح فاسد بكفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات على الأسواق ومحال الجزارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي أسفرت عن تحرير 190 محضرا متنوعا، وضبط 3 أطنان ملح غير صالح، وعبوات غذائية منتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية اليوم الموسعة بمدينة كفر الشيخ، وأسفرت نتائج الحملة التموينية الموسعة على تحرير 45 محضرا، منهم 11 محضرا نقص وزن، و12 محضرا نظافة، و 4 محاضر شهادة صحية، و 6 محاضر عدم إعلان، وتمكنت الحملة من ضبط ومصادرة 3 أطنان من الملح غير الصالح، ومصادرة 140 عبوة متنوعة منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعمل المحاضر اللازمة.



وترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة التموينية التي أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، وتضمنت المخالفات (8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر مضبوطات 8 أطباق لحوم مجمدة دون فواتير، ومحضر مضبوطات سجائر مستوردة دون فواتير، ومحضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة، ومحضر إداري عدم ثبوت مخالفات تموينية)، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.



وتابع عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وترأس اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة على الأسواق ومحال الجزارة، والتي أسفرت عن تحرير 50 محضرا متنوعا، منهم 20 صحة، و 16 محضراً عدم إعلان، و5 محاضر لحوم، و6 محاضر دون ترخيص، و3 محاضر متنوعة.



وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الحملة على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 15 محضرا متنوعا لأصحاب المحال، كما تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، الحملات على الأسواق، والتي تمكنت من تحرير 6 محاضر متنوعة.



كما تابع اللواء حاتم الهديبي الحملة التموينية على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة لأصحاب المحال التجارية، كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة على الأسواق ومحال الجزارة، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، وضبط الأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 12 محضراً متنوعاً، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر نظافة ، و3 محاضر شهادات صحية، و3 محاضر جزارة.



وتابع أحمد عيسى رئيس مدينة الرياض، أعمال الحملة التموينية علي المخابز والمجازر والمحال التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، وذلك لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة والتأكد من صلاحية السلع والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن وضبط الأسعار، والتأكد من أن اللحوم صالحة، وتمكنت الحملة من تحرير 10 محاضر متنوعة.



وتابع رضا حوا، ومحمد رضا، نائبا رئيس مدينة سيدي غازي ، الحملات التموينية على الأسواق، والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوع، وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملة التفتيش على الأسواق والمحال التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة.