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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث، أعضاء لجنة تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية SDEE والممول من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتسليم وتسلم مشروعات الفاعلية التعليمية بكليات الثروة السمكية وعلوم المصايد، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض.

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وضمت اللجنة كلاً من الدكتور محمد الشاذلي مدير وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سلامة عبد الحميد والدكتور أحمد عبد الوهاب، والدكتور أحمد حسنين، والدكتور فرحات سعد، خبراء إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الهوارية عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد، والدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، والدكتور محمود أبو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور عمرو أبو هانى، المدير التنفيذي للمعلومات والمشروعات بالجامعة، والمديرين التنفيذيين للمشروعات بالكليات.

أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على عدد متميز من المشروعات البحثية، كما أشاد بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي للجامعة بهدف تحقيق مستوى عال من التميز والريادة الإقليمية والدولية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف د. دسوقي، بأن الجامعة تقوم بتقديم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرا إلى أن الجامعة بكافة قطاعاتها تولي اهتماما كبيرا لاعتماد الكليات، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دولياً.

وأكد الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذه المشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية للكليات بما يتلاءم مع الطرق الحديثة في التعليم والتعلم، فضلا عن وضع استراتيجيات للتعليم والتعلم بمشاركة الأطراف المعنية وتطوير البرامج التعليمية القائمة.

وأضاف الدكتور إسماعيل القن، أن هذه المشروعات تعد خطوة مهمة لتأهيل الكليات للاعتماد والتي تنفذ في إطار التمويل المتاح من الاستثمارات المخصصة لمشروع الجودة والتأهيل للاعتماد بالوزارة مع مساهمة الجامعة لرفع مستوى الفاعلية التعليمية بالمرحلة الجامعية.

وقامت اللجنة بتسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية (SDEE) وعمل جولة تفقدية لإنجازات مشروعات كليات الثروة السمكية وعلوم المصايد، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، وكان اللقاء بكلية التمريض وبحضور عمداء الكليات الأربع ومديري وحدات ضمان الجودة وبعض من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمركز ضمان الجودة.

إدارة المشروعات الاستثمار التعليم العالي والبحث العلمي التنمية المستدامة الجودة والاعتماد الثروة السمكية الطب البشري المدير التنفيذي المشروعات البحثية تعليم كفر الشيخ

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