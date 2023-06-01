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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى بامتحانات الدبلومات وتغيب 275 طالباً فقط

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

 

 
أدى 26 ألفاً و252 طالباً وطالبة، امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة كفر الشيخ، وتغيب عن أداء الامتحان 275 طالباً وطالبة.

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 وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال الامتحانات، مشدداً على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

 

وتواصل وكيل الوزارة من غرفة العمليات الرئيسية بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة أعمال الامتحانات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ

وأكد عبدالله، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات.

 

 وقال وكيل الوزارة أدى 26 ألفاً و252 طالباً وطالبة  في الدبلومات الفنية اليوم في  مادتي مواد فنية والرسم الفني  بالتعليم الصناعي، ومادة تربية نحل  بالتعليم الزراعي ومادتي سيكولوجية التسويق والخدمة وقوانين عمل بالتعليم الفندقي، ومادتي مبادئ قانون وقوانين عمل  بالتعليم التجاري.

الإدارات التعليمية التعليم التجاري التعليم الفندقى التعليم الزراعي التنمية المحلية الدبلومات الفنية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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