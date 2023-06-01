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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مساعد وزير التنمية المحلية يناقش رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصل الباحث مشاري مشعان حجرف مشعان، كويتي الجنسية، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان «توسيط استراتيجيات الريادة في العلاقة بين إدارة التنوع والمرونة الاستراتيجية.. دراسة تطبيقية مقارنة بين الجامعات الحكومية والخاصة الكويتية».

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وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور خالد مصطفى قاسم، مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ومساعد أول وزير التنمية المحلية حالياً «رئيساً وعضواً من الخارج»، والدكتور محمد أبو القمصان عبد الوهاب، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ «عضواً من الداخل»، والدكتور علي أحمد عبد القادر، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والمستشار الاقتصادي السابق للمحافظة «مشرفاً وعضواً من الداخل»، والدكتور ممدوح عبد الفتاح يوسف، أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ «مشرفاً وعضواً من الداخل».

لجنة الحكم والمناقشة 

واستمعت لجنة المناقشة والحكم إلى عرض من الباحث الكويتي مشاري مشعان حجرف، عن الرسالة وأهدافها وأهميتها والنتائج التي تم التوصل إليها ومناقشته فيها مناقشة جادة، وأشادت بمستوى الرسالة العلمية والمنهجية البحثية التي تتبعها الباحث في رسالته.

أ.د خالد قاسم وأ.د علي عبد القادر 
إدارة الأعمال التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الحكومية الجامعات الحكومية والخاصة جامعة كفر الشيخ درجة الماجستير محافظ كفر الشيخ مساعد وزير التنمية المحلية وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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