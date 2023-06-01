مساعد وزير التنمية المحلية يناقش رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ

حصل الباحث مشاري مشعان حجرف مشعان، كويتي الجنسية، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان «توسيط استراتيجيات الريادة في العلاقة بين إدارة التنوع والمرونة الاستراتيجية.. دراسة تطبيقية مقارنة بين الجامعات الحكومية والخاصة الكويتية».

وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور خالد مصطفى قاسم، مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ومساعد أول وزير التنمية المحلية حالياً «رئيساً وعضواً من الخارج»، والدكتور محمد أبو القمصان عبد الوهاب، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ «عضواً من الداخل»، والدكتور علي أحمد عبد القادر، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والمستشار الاقتصادي السابق للمحافظة «مشرفاً وعضواً من الداخل»، والدكتور ممدوح عبد الفتاح يوسف، أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ «مشرفاً وعضواً من الداخل».

لجنة الحكم والمناقشة

واستمعت لجنة المناقشة والحكم إلى عرض من الباحث الكويتي مشاري مشعان حجرف، عن الرسالة وأهدافها وأهميتها والنتائج التي تم التوصل إليها ومناقشته فيها مناقشة جادة، وأشادت بمستوى الرسالة العلمية والمنهجية البحثية التي تتبعها الباحث في رسالته.