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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري كفر الشيخ: ضبط لحوم غير صالحة وتحصين 95 ألف طائر

تحصين الطيور
تحصين الطيور

شنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملة على الأسواق، للرقابة على المذبوحات الأغذية ذات الأصل الحيواني حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتورة أماني رامون، مدير إدارة دسوق بالاشتراك مع إدارة تموين دسوق.

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وتمكنت الحملة من ضبط 375 كجم لحوم مجمدة، وكبدة مجمدة مجهولة المصدر، ومصنعات لحوم دون بيانات ودواجن مذبوحة خارج المجازر المرخص لها، ودون إشراف بيطري، وتحررت المحاضر بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.
 

وأكد بشار، أن الحملات تمكنت من تحصين 47920 طائراً ضد الأمراض الوبائية وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، تم تحصين بأجر 2400 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، و45000 طائر حول البؤرة، فضلاً عن تطهير سوق واحد و 4 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، وسحب 16 عينة ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالي 1000 طائر، حفاظا على الثروة الداجنة، ومنح 8 تصاريح لنقل الطيور الحية.

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