عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس الچيم.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها عبر فيسبوك

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “فيسبوك” خلال خاصية الاستوري.

 

وظهرت لقاء في الصور بإطلالة رياضية، مرتدية ملابس الچيم، وعلقت:"دعونا نفعلها".

 

 

وقد شاركت الفنانة لقاء الخميسي فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت باطلالة صيفية مثيرة من يخت بالبحر، وارتدت مايوه أبيض بيكيني، وشورت جينز

 

 

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي

أحدث أعمال لقاء الخميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

اليوم عبر الرابط.. مديرية تعليم القاهرة تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

ترشيحاتنا

الأردن.. منح الآنسة رجوة آل سيف لقب أميرة بحفل قران ولي العهد

ألعاب نارية وزينات تعم الشوارع.. أبرز الاستعدادات لحفل زفاف ولي عهد الأردن

هل يختفي المانجو من الأسواق؟| خسائر العام قبل الماضي تتكرر هذه السنة بسبب العواصف.. القصة الكاملة

اليوم العالمي للوالدين.. كيف يمكن حل خلافات العائلات بشكل صحيح

صيام الأيام البيض من ذي القعدة.. الإفتاء: تبدأ غدا الجمعة وفضلها كبير

شروط وضوابط منح وتقديم الائتمان لعملاء البنوك.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العاصفة الترابية.. 9 نصائح لحماية حيوانك الأليف

شاهد.. لحظات مروعة لانقلاب سيارة فتاة 120 قدما في الهواء بأمريكا

احذر.. 7 أعراض إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

احذري.. تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

فيديو

مفاجآت مالية وعاطفية وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ