بملابس الچيم.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها عبر فيسبوك

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “فيسبوك” خلال خاصية الاستوري.

وظهرت لقاء في الصور بإطلالة رياضية، مرتدية ملابس الچيم، وعلقت:"دعونا نفعلها".

وقد شاركت الفنانة لقاء الخميسي فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت باطلالة صيفية مثيرة من يخت بالبحر، وارتدت مايوه أبيض بيكيني، وشورت جينز

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي