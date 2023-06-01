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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يحسم أولى صفقاته الصيفية.. تفاصيل

فريق ليفربول
فريق ليفربول

أكد تقرير صحفي، أن نادي ليفربول أنهى اتفاقه مع نادي برايتون، لضم لاعبه الأرجنتيني ماك أليستر خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب موقع “Football insider” الإنجليزي، فإن إدارة ليفربول توصلت لاتفاق مع برايتون لضم لاعب الوسط الأرجنتيني.

وأضاف أن نادي ليفربول اتفاق مع ماك أليستر على البنود الشخصية وستكلف الصفقة خزينة النادي الإنجليزي نحو 60 مليون جنيه إسترليتي.

وأوضح الموقع الإنجليزي، أنه من المقرر أن يوقع أليستر عقود انضمامه إلى نادي ليفربول خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق على كل تفاصيل الصفقة مع نادي برايتون ولاعب الوسط الأرجنتيني.

رحيل رباعي ليفربول:

يذكر أن نادي ليفربول أعلن مؤخرا رحيل الرباعي جيمس ميلنر وأوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو.

 

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