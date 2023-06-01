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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اكتشاف جديد للغاز الطبيعي بمصر.. فينترسال ديا الألمانية تعلن التفاصيل

صورة من داخل الكشف
صورة من داخل الكشف

أعلنت شركة «فينترسال دِيا» الألمانية عن نجاحها في اكتشاف جديد للغاز الطبيعي ضمن امتياز دسوق في منطقة دلتا النيل البرية. 

وتركّزت العمليات في البئر الاستشكافية الجديدة (NSG-3) في خزّان أبوماضي داخل امتياز دسوق بموجب اتفاقية تطوير الحقول في هذه المنطقة. 

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ويأتي الاكتشاف الجديد بعد اكتشاف الشركة السابق في منطقة التنقيب في شرق دمنهور في يناير من العام الجاري 2023. 

ويتم تشغيل مشروع غاز دسوق من قبل شركة «ديسوكو»؛ وهي مشروع مشترك بين فينترسال دِيا والشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس).

وحول هذا الاكتشاف، يقول أولاف ريتز، مدير عام المشروع المشترك «ديسوكو»: "تشكّل الاحتياطات الجديدة المُضافة مثالاً آخر على التعاون المثمر مع شريكتنا إيجاس في مشروعنا المشترك، وسيكون لها مردود إيجابي على استمرارية الإنتاج في دسوق". 

وقد تمّ حفر بئر NSG-3 على عمق 3070 مترأ، حيث اعترضت خزاناً ارتفاعه 22 متراً في تكوين أبوماضي.

وبهدف تسريع الإنتاج وزيادة العوائد على الصعيد الاقتصادي،تستخدم فينترسال دِيا البُنى التحتية في دسوق والموجودة بالقربمن البئر الموصولة بشبكة الغاز الطبيعي الوطنية. وفي هذا السياق، يلمح سامح صبري، مدير عام شركة فينترسال دِيا مصر، إلى أن: "كميّات الغاز الإضافية ستسهم في جهود فينترسال دِيا الرامية إلى ضمان مستقبل طاقة آمن ومُستدام في مصر". 

صورة من داخل الكشف 

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أستقبل ماريو مهرين الرئيس التنفيذي لشركة فينترسال ديا الألمانية والوفد المرافق الذي ضم  دون سامرز الرئيس التنفيذي للعمليات و المهندس سامح صبري نائب الرئيس ومدير الشركة بمصر، خلال فبراير المنقضي، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023.

وشهد اللقاء استعراض ما تقدمه الشركة من نتائج أعمال واعتزامها ضخ المزيد من الاستثمارات لتدعيم ما تحققه من نتائج جيدة فى مجال البحث والاستكشاف بفضل التعاون المثمر والدعم المستمر من قطاع البترول بمصر، ومدى تعاون الجانبين معاً فى مواجهة التحديات التي تواجهها صناعة البترول والغاز حالياً. 

وأكد وزير البترول  أهمية الحوار المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين لقطاع البترول المصرى ، خاصة وأنهم يقدمون أداء متميزاً، وفي ظل دعم الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي للشركاء فى الإسراع بتحقيق المزيد من الاكتشافات،  مشيراً إلى تقدير جهود شركة فينترسال ديا وتكثيفها أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق امتيازها . 

زيادة استثمارات فينترسال ديا في مصر  

وأكد ماريو مهرين خلال اللقاء على تطلع الشركة لزيادة استثماراتها واستغلال المزيد من الفرص البترولية التى تطرحها مصر .

وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر مع قطاع البترول المصري وتحقيق المزيد من نتائج العمل الجيدة، خاصة وأن الجانبين لديهما فريق عمل يدرك جيداً أهمية الوقت والالتزام بتنفيذ خطط العمل المتفق عليها.

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