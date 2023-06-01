مخدرات ب950 الف جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف بالإسماعيلية والشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (الإسماعيلية – أبوصوير – الزقازيق - الإبراهيمية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن (الإسماعيلية – الشرقية) تم إستهدافهم وفى

مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 150 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام – 3 بنادق آلية و 6خزينة بندقية آلية – طبنجة - خزينة طبنجة– عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 3 سيارات – مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة – ميزان).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال إستقلاله سيارة بمحيط مسكنه .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وتم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوصوير .. وبحوزتهما (كمية من لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

وفى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش– 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة صوت – دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

وتم ضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" – سيارة – دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,561,000) جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.