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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات ب950 الف جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف بالإسماعيلية والشرقية

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (الإسماعيلية – أبوصوير – الزقازيق - الإبراهيمية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن (الإسماعيلية – الشرقية) تم إستهدافهم وفى

مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 150 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام – 3 بنادق آلية و 6خزينة بندقية آلية – طبنجة - خزينة طبنجة– عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 3 سيارات – مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة – ميزان).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال إستقلاله سيارة بمحيط مسكنه .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وتم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوصوير .. وبحوزتهما (كمية من لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

وفى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش– 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة صوت – دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

وتم ضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" – سيارة – دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,561,000) جنيه تقريباً.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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