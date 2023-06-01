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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص بالاختناق في حريق مصنع الورق بمجمع الإسماعيلية الطبي

الحريق
الحريق

أصيب 4 أشخاص بالاختناق في حريق مصنع الورق بمجمع الإسماعيلية الطبي، تم نقلهم إلي الطواريء بالمجمع لتلقي الإسعافات اللازمة.

السيطرة على حريق بمخزن الورق في مجمع الإسماعيلية الطبي.. صور


صرحت بذلك مصادر مطلعة، واضافت أن المصابين بحالة الاختناق هم، عبد القادر محمد احمد، 26 سنة، مقيم بابو خليفة، محمد السيد علي، 21 سنة، مقيم بابو خليفة، احمد محمد صديق، 24 سنة مقيم بابو خليفة، عماد محمد صلاح، 35 سنة، اداري بالمستشفي.
تم نقلهم إلي الطواريء بالمجمع، وجاري حصر خسائر الحادث المادية.


وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن الورق بمجمع الإسماعيلية الطبي، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن الورق بمجمع الإسماعيلية الطبي، وتم الدفع بـعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده.


كان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية ، قد تلقى بلاغا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد نشوب حريق بمخزن الورق بمجمع الإسماعيلية الطبي، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، والحد من تفاقمه والوصول إلى الأماكن المجاورة.
 

الاسماعيلية الطبي الشبكة الوطنية للسلامة غرفة عمليات شرطة النجدة مجمع الإسماعيلية الطبي

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