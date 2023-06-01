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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المشدد 7 سنوات.. عقوبات تواجه المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

الفنان صبري عبدالمنعم
الفنان صبري عبدالمنعم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل واقعة النصب والاحتيال على الفنان صبري عبدالمنعم، بمنطقة المقطم، والاستيلاء منه على شقة سكنية ملكه في المقطم.

 

و بإجراء التحريات تبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية في القاهرة أن وراء إرتكاب الواقعة عدد 10 أشخاص"لعدد 5 منهم معلومات جنائية" ومن بينهم 4 محبوسين على ذمة قضية "نصب" تم إستهداف باقى المتهمين وأمكن ضبط 4 منهم .

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عاجل.. ضبط المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم في القاهرة

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بعد براءة مدير أعمال هيفاء وهبى.. تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال بالقانون

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، و قيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب التوكيل المحرر مقابل مبلغ مالى إقتسموه فيما بينهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

 

عقوبة النصب والاحتيال في القانون 

 

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

و يعاقب كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

وزارة الداخلية النصب مقطم الفنان صبري عبدالمنعم

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