تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن.

وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 793 شاحنة و107 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 349 شاحنة و91 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع ، 444 شاحنة و16 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل ، القاهرة والحرية وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و269 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2315 راكب بموانيها .

