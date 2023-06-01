5 صور جديدة من مسرحية سيدتي أنا لـ داليا البحيري

نشرت الصفحة الرسمية للمسرح القومي المصري، عددا من الصور الجديدة لمسرحية سيدتي أنا ، والتى تعرض 3 ايام أسبوعياً ، ويقوم ببطولتها كل من داليا البحيري ونضال الشافعي.

والعرض من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان أيمن الشيوي، وهو العرض الحادي عشر ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد و مسرح جديد" بالمسرح القومى .

مسرحية سيدتي أنا

مسرحية سيدتي أنا

مسرحية سيدتي أنا

مسرحية سيدتي أنا

مسرحية سيدتي أنا

العرض المسرحي "سيدتي أنا" البطولة للفنانين "داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم إستعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.

قال محسن رزق مخرج عرض "سيدتي أنا"، إن المسرحية عن رائعة برنارد شو "بجماليون" وتدور أحداثه حول بائعة الورد ليزا التي تريد أن تكون من الطبقة الارستقراطية وتذهب للبروفيسور آدم وتطلب منه ذلك، فيقرر تقديمها في الحفلة الملكية لملكة إنجلترا وتتوالى الأحداث.

وعن التحضيرات للشخصية أكدت داليا البحيري أن الشخصية احتاجت منها شهور طويلة فى التحضير خاصة الغناء حيث إنها تقدم فى العمل أكثر من أغنية تحت أشراف الموسيقار محمود طلعت بالإضافة إلى 5 استعراضات وهو ما جعلها تستعين بمصمم الاستعراضات مصطفى حجاج.



وعن كواليسها مع نضال الشافعي الذى يشاركها البطولة أكدت داليا البحيري أن شهادتها فى نضال الشافعي مجروحة فهو فنان رائع وصديق عزيز لها، ووجوده فى العمل إضافة كبيرة للرواية.