حياة كريمة تطلق مبادرة لطلاب الثانوية العامة .. نواب : تخفف أعباء الدروس الخصوصية عن أولياء الأمور

نواب البرلمان عن دعم حياة كريمة لطلاب الثانوية العامة:

تستهدف دعم طلاب الثانوية العامة لخروج جيل واعد

خطوة إيجابية لرسم مستقبل افضل للطلاب

دعم طلاب الثانوية العامة يؤكد شمولية مبادرة حياة كريمة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود مؤسسة حياة كريمة بشأن إطلاق مبادرة تقدر فى 10 أيام لطلاب الثانوية العامة لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات النهائية، التي ستبدأ في شهر يونيو الجاري.

واكد النواب، أن المبادرة تستهدف دعم ومساندة الطلاب وأولياء الامور على الحصول على درجات مرتفعة بدون اللجوء الى الدروس الخصوصية فهى تخفف الأعباء التى تقع على كاهل أولياء الأمور فى هذا الأمر فضلا عن كونها خطوة إيجابية لرسم مستقبل أفضل للطلاب.

فى البداية، أشادت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بجهود مؤسسة حياة كريمة بشأن إطلاق مبادرة تقدر فى 10 أيام لطلاق الثانوية العامة لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات النهائية، التي ستبدأ في شهر يونيو المقبل.

دعم ومساندة الطلاب وأولياء الأمور

وقالت “العسيلى” لـ"صدى البلد"، إن المبادرة تستهدف دعم ومساندة الطلاب وأولياء الأمور على الحصول على درجات مرتفعة بدون اللجوء الى الدروس الخصوصية فهى تخفف الاعباء التى تقع على كاهل اولياء الامور فى هذا الامر فضلا عن كونها خطوة إيجابية لرسم مستقبل أفضل للطلاب.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية توضيح للطلاب الصورة الحقيقية بشأن الالتحاق بالكليات المختلفة فليست كليتى الطب والهندسة هما القمة بل كل من قام بالتميز فى اى كلية سوف يكون متميزا بلا شك بالاضافة الى أهمية تنمية الوعى الكافى لدى طلاب الثانوية العامة تجاة الوطن.

ومن جانبه، أيد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، جهود مؤسسة حياة كريمة بشأن إطلاق مبادرة تقدر فى 10 أيام لطلاب الثانوية العامة لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات النهائية، التي ستبدأ في شهر يونيو المقبل.

تغير وجه الحياة بالريف المصري

وقال “عايشة” لـ"صدى البلد"، إن أهمية المبادرة الإنسانية الضخمة حياة كريمة، لتغيير وجه الحياة بالريف المصري لا تتوقف فقط عند تغيير البنية التحتية وتجديد كامل المرافق بالريف سواء شبكات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو الغاز، ولكنها تتبنى إحداث ثورة تعليمية وذلك بعد إطلاق مبادرة 10 أيام لطلاب الثانوية العامة لتقديم الدعم التعليمي للطلاب.

واشار عضو مجلس النواب الى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف إنشاء فصول دراسية بقرى المبادرة، عبر إنشاء عشرات المدارس.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاتجاه لتعزيز العملية التعليمية بالريف وانشاء آلاف الفصول الدراسية وتزويدها بأجهزتها ومستلزماتها التعليمية، يؤكد على شمولية أهداف مبادرة حياة كريمة، موضحا ان الهدف إحداث تغيير كامل بالريف تعليميًا وصحيًا وفي البنية التحتية وفي شتى مجالات حياة الإنسان المصري.

وأوضح أن الأهداف السامية للمبادرة تتمثل في العمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل مناسبة للجميع.

وشدد النائب على أن المبادرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل واحدة من المشاريع الكبرى لتغيير حياة الإنسان في الريف المصري.

كما، أشادت النائبة امل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود مؤسسة حياة كريمة بشأن إطلاق مبادرة “تقدر فى 10 أيام” لطلاب الثانوية العامة لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات النهائية، التي ستبدأ في شهر يونيو المقبل.

مبادرة “حياة كريمة” تستهدف دعم جميع الفئات

وقالت “سلامة لـ"صدى البلد"، إن مبادرة “حياة كريمة” تستهدف دعم جميع الفئات ومن ضمنهم الطلاب، وخروج مبادرة جديدة لدعم الطلاب الثانوية العامة لتقديم الدعم التعليمي لهم بمثابة خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، وتوضيح رسالة للجميع بأن الدولة تقف جنبا إلى جنب أولياء الأمور لخروج جيل واعد قادر على رفع اسم مصر عاليا.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز محافظات الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة المشروع القومي حياة كريمة.

وأكدت النائبة أن هناك حالة من التنسيق والتعاون بين هيئة الأبنية التعليمية، وهيئة الأوقاف المصرية، حيث تقوم الأوقاف بتوفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس، من خلال عملية الاستبدال، وهو ما ساهم في إنشاء العديد من المدارس في القرى التي تقع في نطاق مبادرة حياة كريمة.

وأشارت إلى أن اللواء يسري الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، ضربا أروع المثل في التكامل الحكومي بالمشروعات القومية، لا سيما أنهما يمتازان بالمرونة الكبيرة والحرص على تحقيق مصالح المواطنين.

وأشادت عضو حقوق إنسان النواب، بالتسهيلات الكبيرة التي تمنحها هيئة الأوقاف المصرية لصالح المشروعات القومية، لا سيما أنها تقوم باستبدال الأرض بتخفيض 20% لصالح مشروعات المدارس والصرف الصحي، و10% لصالح إنشاء مراكز الشباب.

تأتي المبادرة الجديدة التي تطلقها مؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الثانوية العامة إيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعي تجاه جميع الفئات المستهدفة، خاصة الشباب؛ الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة "حياة كريمة"، واستكمالاً لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.

وتتضمن المبادرة تقديم مراجعات لجميع المواد للشعب الثلاث "علمي علوم، وعلمي رياضيات، وأدبي" للطلاب بجميع محافظات الجمهورية، كما تسعى المبادرة أيضًا لتقديم الدعم المعنوي للطلاب، وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها، علاوةً على الوقوف إلي جانب أسُر الطُلاب ودعمهم.

وتعد مؤسسة "حياة كريمة" مؤسسة شبابية رائدة في العمل التنموي والمجتمعي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم، وتسعى لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة.