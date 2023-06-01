جامعة الأزهر تعلن عن حصول كلية أصول المنصورة على شهادة ضمان الجودة

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى أسرة كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة برئاسة الدكتور نبيل زاهر، عميد الكلية، والدكتور أحمد سلامة أبو الفتوح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم خليفة، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية؛ بمناسبة حصول كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بجهود كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة على مدى عدة عقود من الزمن تحمل عبئ نشر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.