الطالبة مريم من أوائل الثانوية العامة تكشف أفضل طرق المذاكرة

قالت مريم محمد الحاصلة على المركز السادس مكرر في الثانوية العامه عام 2022؛ إن أفضل طرق المذاكرة التي ساهمت في حصولها على مركز متقدم في اختبارات الثانوية العامة طريقة المراجعه على الدروس بكتابة العناصر وهي عبارة عن كتابة العناصر الخاصة بالدرس في ورقة خارجية ثم بعد ذلك العودة لمضمون الدرس وتدارك ما لم نذكره بشكل مركز.

أضافت عبر لقائها بفضائية إم بي سي مصر؛ أن من بعض الأخطاء التي وقعت فيها هي ان تقرأ الدرس بدون حفظ؛ موضحة ان الحفظ يعتبر جزء من الفهم ويساعد على الاستيعاب للطالب بشكل أفضل لاسترجاع المعلومات في الامتحانات