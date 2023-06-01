تعرف على فوائد السير بدون حذاء.. تفاصيل

يعتاد الكثير على السير داخل البيت حافي القدمين، لكن هناك يوما عالميا للسير بدون حذاء يسمى"go bear foot day"، ويوافق هذا اليوم 1 يونيو من كل سنة.

وعرضت قناة “العربية” الإخبارية تقريرا أفاد بأن هذا اليوم لتشجيع الناس على ترك أحذيتهم والسماح لأقدامهم بالتنفس وأخذ وقت للمشي والجري بـدون حذاء.

والفكرة بدأت في أعقاب كارثة تسونامي التي حدثت منذ أكثر من 15 عاما، وأدت إلى تضرر الكثير من الناس وإغراقهم في الفقر؛ فتمت الدعوة لهذا اليوم لمساعدة هؤلاء الناس من خلال التبرع بالأحذية التي يتم توزيعها على المحتاجين سواء كانت جديدة أو مستعملة، ومنذ تحديد هذا اليوم تم التبرع بحوالي 19 مليون زوج من الأحذية على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أن هناك شيئا من الشفاء في المشي من دون حذاء، وذلك نتيجة دراسات جديدة ذكرت فوائد صحية غير متوقعة للمشي من دون حذاء.

ونوه إلى أن رابطة أخصائيي العلاج الطبيعي في ألمانيا صرحت بأن المشي بأقدام حافية يوميا يساهم في وقاية الإنسان من الإصابة بتشوهات القدم؛ ودراسة أخرى أجراها أطباء متخصصون في الطب الرياضي أظهرت أن المشي بدون حذاء يعزز النمو البدني والدماغي عند الأطفال، بالإضافة إلى التخلص من القلق والتوتر والأرق.