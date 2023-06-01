موعد الانضمام للناتو.. تصريحات عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أوكرانيا

عقد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، مؤتمر في ختام اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وخلال المؤتمر، قال وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة قررت تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف 16.

وأوضح بلينكن أنه خلال اجتمع وزراء خارجية حلف الناتو تم التركيز على دعم أوكرانيا لتستطيع مواجهة روسيا.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن دعم ملف الارتقاء بـ أوكرانيا إلى معايير حلف الناتو سيكون سمة من سمات القمة التالية للحلف في ليتوانيا.

وعلى جانب آخر، قال بلينكن إن النرويج شريك فعال في حلف الناتو منذ البداية، لافتا إلى أن واشنطن قررت إرسال قوات إلى شمال النرويج.

وعن انضمام السويد إلى حلف الناتو، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نتوقع أن تنضم السويد للناتو بحلول قمة الحلف في يوليو المقبل"، مشيرا إلى أنرانضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو سيعزز من قوته.