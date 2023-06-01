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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الألمانية: لا يمكن لحلف الناتو قبول عضوية دولة تخوض حرباً

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، أنه لا يمكن لحلف شمال الأطلسي “الناتو” قبول عضوية دولة تخوض حربًا.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا: “باب الناتو مفتوح لكن لا يمكن منح العضوية لدولة تخوض حربًا”.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، إنه يجب أن تحصل أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أسرع وقت، لافتة إلى أنه يجب أن نفكر داخل الناتو بشأن تقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا.

وعلى جانب آخر، أضافت وزير خارجية فرنسا: "نأمل أن تنضم السويد إلى حلف الناتو في القمة المقبلة في يوليو القادم".

ومن جانبه، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن الحلف سيساعد أوكرانيا لتصبح أقرب إلى عضوية إلى صفوفه في الوقت القريب.

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