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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من زيلينسكي بشأن استعداد الناتو لضم أوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا جاهزة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وبانتظار أن يكون الحلف جاهزا.

 

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن الحرب ستنتهي عندما ننتصر ويمكن لـ روسيا التعجيل بإنهاء الحرب بالانسحاب من أراضينا.

 

وعلى جانب آخر، قالت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، إنه يجب أن تحصل أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أسرع وقت، لافتة إلى أنه يجب أن نفكر داخل الناتو بشأن تقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا.

وأضافت وزير خارجية فرنسا: "نأمل أن تنضم السويد إلى حلف الناتو في القمة المقبلة في يوليو القادم".

 

ومن جانبه، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن الحلف سيساعد أوكرانيا لتصبح أقرب إلى عضوية إلى صفوفه في الوقت القريب.

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