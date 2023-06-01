بيان عاجل من فرنسا بشأن انضمام أوكرانيا والسويد إلى حلف الناتو

قالت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، إنه يجب أن تحصل أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أسرع وقت، لافتة إلى أنه يجب أن نفكر داخل الناتو بشأن تقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا.

وعلى جانب آخر، أضافت وزير خارجية فرنسا: "نأمل أن تنضم السويد إلى حلف الناتو في القمة المقبلة في يوليو القادم".

ومن جانبه، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن الحلف سيساعد أوكرانيا لتصبح أقرب إلى عضوية إلى صفوفه في الوقت القريب.

وأضاف أمين عام الناتو، أن جميع الحلفاء متفقون على انضمام أوكرانيا للحلف، لافتا إلى أنه واثقون من أننا سنجد توافقا حول انضمام أوكرانيا.

وأشار ستولتنبرج إلى أنه كل الأعضاء في حلف الناتو يوافقون على أن روسيا لا تملك حق الاعتراض على توسيع الناتو في أوروبا الشرقية.