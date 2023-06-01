«جميع الأعضاء موافقون».. بيان عاجل من الناتو بشأن انضمام أوكرانيا للحلف

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن الحلف سيساعد أوكرانيا لتصبح أقرب إلى عضوية إلى صفوفه في الوقت القريب.

وأضاف أمين عام الناتو، أن جميع الحلفاء متفقون على انضمام أوكرانيا للحلف، لافتا إلى أنه واثقون من أننا سنجد توافقا حول انضمام أوكرانيا.

وأشار ستولتنبرج إلى أنه كل الأعضاء في حلف الناتو يوافقون على أن روسيا لا تملك حق الاعتراض على توسيع الناتو في أوروبا الشرقية.

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانونيل ماكرون، في وقت سابق، خلال كلمته في منتدى جلوبسيك المقام في مدينة براتيسلافا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيقظ بشنه الحرب على أوكرانيا حلف شمال الأطلسي "الناتو" من حالة الموت التي كان بها الحلف منذ 2019عام وأدخل الحلف في صدمة.

وأكد ماكرون خلال كلمته أنهم يحتاجون اليوم إلى مساعدة أوكرانيا بكل الوسائل للقيام بهجوم مضاد فعال".

وأضاف: "هذا أمر حتمي، وهو ما نقوم به. علينا تكثيفه لأن ما هو على المحك في الأشهر المقبلة هو إمكانية سلام يتم اختياره وبالتالي يكون دائماً".

كما قال الرئيس الفرنسي إن الغرب عليهم تقديم ضمانات ملموسة وذات مصداقية لأوكرانيا.