عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة ربيع يبحث مع المنظمة البحرية الدولية التعاون في التدريب والتحول الأخضر

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس ، السيد كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO، وذلك على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية بمقر المنظمة بلندن.

إصابة 4 أشخاص بالاختناق في حريق مخزن ورق بمجمع الإسماعيلية الطبي

شهد اللقاء مناقشة نتائج الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية والتباحث حول سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحول الأخضر.

في بداية اللقاء، عبر الفريق أسامة ربيع عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لحضور فعاليات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية، مثمنا جهده على مدار الفترة الماضية في تحقيق التواصل الفعال مع كافة الأطراف المعنية وتبني مبادرات بناءة تصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي.

خلال اللقاء، استعرض الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، كما تطرق إلى النتائج المحققة على صعيد استراتيجيتها الشاملة للتطوير التي تصبو إلى الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال عدة محاور أبرزها التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية عبر إطلاق برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع كبري شركات التدريب العالمية.

وتابع رئيس الهيئة حديثه بالإشارة إلى المحور الثاني الذي يرتكز على تحقيق الاستدامة البيئية بخفض الانبعاثات الكربونية تمهيدا للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام 2030 من خلال تبني العديد من المبادرات الصديقة للبيئة أهمها البدء في تشغيل 16 محطة مراقبة منتشرة على طول المجرى الملاحي بالطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى العمل على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والديزل.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا في المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير المجرى الملاحى وتحديث الاسطول البحري للهيئة حيث تعكف الهيئة على استكمال تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال العام الجاري بمشيئة الله، وذلك بالتوازي مع تحديث وتطوير الأسطول البحري بإضافة وحدات بحرية جديدة من قاطرات مصاحبة ولنشات بحرية وقاطرات إنقاذ بقوة شد تصل إلى ٢٠٠ طن.

من جانبه، أكد السيد/ كيتاك ليم  الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على أهمية قناة السويس ودورها المحوري في الحفاظ على استقرار سلاسل الامداد وتدفق حركة التحارة العاليمة، مشيدا بالخطوات الجادة التي تنفذها هيئة قناة السويس في مجال السلامة البحرية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن ثقته في أن يثمر تعزيز أواصر التعاون المستقبلي بين المنظمة البحرية الدولية IMO وقناة السويس في الملفات المتعلقة بالتدريب والتحول الأخضر عن نشر للتوجهات البيئية وضوابط العمل البيئي في المجتمع الملاحي.


                    

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

سقوط لوحة إعلانات.. توقف حركة المرور على كوبري 6 أكتوبر في القاهرة

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

لأعضاء النقابة وأسرهم | إعلان مهم من الصحفيين بشأن مشروع العلاج

لحظة وصول عروس ولي عهد الأردن إلى قصر زهران لإتمام الزفاف

محمد عثمان مستشارًا قانونيًا لنقابة الصحفيين

نقاط ضعف خطيرة.. ذعر في أمريكا بسبب تهديد البحرية الروسية

بعد سقوطها المروّع | لحظة تقطيع اللوحة الإعلانية أعلى كوبري أكتوبر ..صور

200 ألف جنيه.. الإمام الأكبر يضاعف جائزة الأوائل في مسابقة حفظ القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول مع التضامن

تلميذ يعتدي بوحشية على مدرس ستيني بإسكتلندا

مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

فيديو

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ