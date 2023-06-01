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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فلان ده ابن ناس.. مايا الشربيني توضح تفاصيل ظهور هذا المصطلح

الإعلامية مايا الشربيني
الإعلامية مايا الشربيني

أكدت الإعلامية مايا الشربيني، أنه ظهر مصطلح “ولاد الناس” في عالم السياسة خلال وجود جولة المماليك، ولكن عندما سقطت دولة المماليك، وأتى السلطان العثماني، قام بإلغاء مصطلح “ولاد الناس وانتقل المفهوم إلى “عامة الناس”.

 

وقالت مايا الشربيني، خلال تقديمها برنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، أن المفهوم انتقل  من مصطلح سياسي لمصطلح اجتماعي.

 

ابن ناس الطيبين

وتابعت مقدمة برنامج “ساعة زمن”، أن “كل واحد بيبص لمنظور ابن الناس من منظوره سواء اهله معاهم فلوس أو أهله معاهم واسطة ونفوذ أو أبن الناس هو ابن اناس الطيبين” 
 

مايا الشربيني برنامج “ساعة زمن عالم السياسة مصطلح اجتماعي عامة الناس

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