فلان ده ابن ناس.. مايا الشربيني توضح تفاصيل ظهور هذا المصطلح

أكدت الإعلامية مايا الشربيني، أنه ظهر مصطلح “ولاد الناس” في عالم السياسة خلال وجود جولة المماليك، ولكن عندما سقطت دولة المماليك، وأتى السلطان العثماني، قام بإلغاء مصطلح “ولاد الناس وانتقل المفهوم إلى “عامة الناس”.

وقالت مايا الشربيني، خلال تقديمها برنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، أن المفهوم انتقل من مصطلح سياسي لمصطلح اجتماعي.

ابن ناس الطيبين

وتابعت مقدمة برنامج “ساعة زمن”، أن “كل واحد بيبص لمنظور ابن الناس من منظوره سواء اهله معاهم فلوس أو أهله معاهم واسطة ونفوذ أو أبن الناس هو ابن اناس الطيبين”

