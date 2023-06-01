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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإمام الأكبر يكرم أوائل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

شيخ الازهر يكرم الاوائل
شيخ الازهر يكرم الاوائل

كرَّم  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أوائل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، بحضور لفيف من قيادات الأزهر.

وأكد  الإمام الأكبر اعتزاز وتقدير الأزهر الشريف بأبنائه من حفظة كتاب الله، موصيا إياهم بمواظبة الحفظ والتدبر لمعاني القرآن الكريم، ونقل تجربتهم لزملائهم وتشجيعهم على بدء رحلة الحفظ والتدبر، مصرحا "القرآن الكريم تاج فوق رؤوسكم، وأنتم خير سفراء للأزهر الشريف، ونقدر مجهودكم وما يبذله أمهاتكم وآباءكم وشيوخكم لدفعكم نحو تحقيق هذا الإنجاز حتى وصلتم اليوم إلى منصة التكريم، داوموا على التفوق والاجتهاد، واجعلوا مما تعلمتوه وحفظتموه منهجا ومنهاجا لحياتكم".

 

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وضاعف الإمام الأكبر مكافأة الخمسة طلاب الأوائل بالمستوى الأول، لتصبح مكافأة الطالب الأول في المستوى الأول جائزة قدرها 200 ألف جنيه، وقد بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 180 ألف طالب، حيث نجح في اختبار المرحلة الأولى للمسابقة 59 ألف، والذين ترشحوا لاختبار المرحلة الثانية ونجح منهم 18 ألف طالب، ثم ترشح لاختبار المرحلة النهائية لاختيار العشر الأوائل على مستوى الجمهورية عدد 1202 طالب، فاز منهم عدد 80 طالبا بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية بمعدل 20 طالبا لكل مستوى من المستويات الأربعة.


وعلى المستوى الأول للمسابقة، فازت الطالبة إسراء السيد سعد محمد، بالمركز الأول، بجائزة قدرها ٢٠٠ ألف جنيه، والطالب زياد محمد مصطفى، بالمركز الثاني، بجائزة قدرها ١٩٠ ألف جنيه، والطالب أحمد جمال السيد حشيش، بالمركز الثالث، بجائزة قدرها ١٨٠ ألف جنيه، والطالبة إيمان وائل أحمد غريب، بالمركز الرابع، بجائزة قدرها ١٧٠ ألف جنيه، والطالبة ملك وليد كامل إبرهيم، بالمركز الخامس، بجائزة قدرها ١٦٠ ألف جنيه.

 

وعلى المستوى الثاني للمسابقة، فاز الطالب محمد وائل أحمد غريب بالمركز الاول، بجائزة قدرها ١٠٠ ألف جنيه، والطالبة هبه عبدالجليل الجيوشي، بالمركز الثاني، بجائزة قدرها ٩٥ ألف جنيه، والطالبة أحلام ربيع محمد أحمد بالمركز الثالث، بجائزة قدرها ٩٠ ألف جنيه، والطالبة فرحة إبراهيم سيد إبراهيم بالمركز الرابع، بجائزة قدرها ٨٥ ألف جنيه، والطالب محمد محمود على البنا، بالمركز الخامس، بجائزة قدرها ٨٠ ألف جنيه.

 

وعلى المستوى الثالث فازت الطالبة تسنيم طارق عساكر، بالمركز الأول، بجائزة قدرها ٥٠ ألف جنيه، وفي  المستوى الرابع، فاز الطالب محمد عبدالرحمن كامل عبدالعزيز، بالمركز الأول، بمبلغ ٤٠ ألف جنيه.


وشارك في أعمال التحكيم 650 محكم بالمرحلة الأولى، بينما شارك في أعمال التحكيم بالمرحلة الثانية 230 محكم، في حين شاركت لجنة مراجعة المصحف في التحكيم في المرحلة النهائية لاختيار العشر الأوائل على مستوى الجمهورية.

 

جدير بالذكر أن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتهدف إلى تشجيع النشء والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، كما تعمل على اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم، وتهيئتهم وإعدادهم للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريم.

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