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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد سقوطها المروّع | لحظة تقطيع اللوحة الإعلانية أعلى كوبري أكتوبر ..صور

رجال الأمن خلال متابعة
رجال الأمن خلال متابعة الجهود

حصل موقع صدى البلد الإخباري على أول صور لجهود الجهات المعنية بتقطيع اللافتة الإعلانية الضخمة التي سقطت ظهر اليوم الخميس أعلى كوبري 6 أكتوبر، لرفعها من نهر الكوبري تمهيدًا لفتح الكوبري أمام حركة السيارات.

شهدت عدد من المناطق بمحافظة القاهرة العديد من الأحداث المؤسفة نتيجة للعاصفة الترابية التي ضربت البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حيث تم إعلان الطوارئ للتعامل الفوري مع البلاغات.

وشهد كوبري 6 أكتوبر ظهر اليوم واقعة مؤسفة بعد أن سقطت لافتة إعلانية ضخمة لتحطم 3 سيارات ملاكي ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور أعلى الكوبري في الاتجاهين وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابه 5 آخرين.

وكانت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة قد رصدت توقف حركة المرور اعلي كوبري ٦ أكتوبر وبالفحص تبين سقوط لافته اعلانية ضخمة لتقطع نهر الكوبري في الاتجاهين ناحيه محطة مترو الدمرداش وقبل الوصله المعلقة للكوبري .

علي الفور انتقل اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة ورجال المرور الي مكان البلاغ وتم غلق كافه مطالع كوبري اكتوبر في جميع الاتجاهات ، بينما يتم اجباري انزال السيارات القادمه من مناطق الجيزة من اعلي الكوبري لحين التعامل مع البلاغ ورفع اللافته بالونش العملاق ، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالقاهرة لتقطيع اللافته الاعلانية تمهيداً لرفعها من نهر الكوبري.

في الوقت نفسه ، تم اخطار هيئة الاسعاف وتم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين بعد انتشال ٣ مصابين من داخل سيارة تم تحطيمها بينما يتم انتشال الاشخاص المتواجدين داخل السيارتين المحطمين والدراجة البخارية .

وحفاظا على ارواح المواطنين  وتيسيرا للحركة المرورية وسهولة  عبور الطريق ، تابع اللواء احمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والحدائق أعمال رفع  شجره بالجزيره الوسطى بشارع مكرم عبيد امام سيتى سنتر تم سحبها بجانب الطريق لتسهيل حركه المرور وتم تبليغ مسئول الحدائق والنظافه لتقطيعها ورفعها.

وفي مصر الجديدة سقطت لافته صاج بالقرب من مول شهير دون وقوع اصابات او خسائر في الارواح ، بينما شهدت عدد من الطرق سقوط لافتات واشجار ونخيل دون خسائر بشرية .

وبالامس كان كوبري ٦ أكتوبر قد اصيب بكثافات مرورية مرتفعة بسبب تعطل اتوبيس سياحة اعلي عرب المحمدي قبل الوصل المعلقة بكوبري اكتوبر في الاتجاه القادم مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وصلاح سالم .

وتم رفع الاتوبيس المعطل ، وتصفيه الكثافات اعلي الكوبري بمعرفة رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة لتعود حركة المرور لطبيعتها .

الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد اصدرت بيانا حذرت فيه المواطنين من اجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة هما سمة اليوم الخميس علي أغلب الانحاء، حيث وصلت درجة الحرارة الان علي القاهرة الي 32 درجة والرؤية الأفقية الي 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصدات محطة ارصاد القاهرة.

️كما اشارت صور الأقمار الصناعية الي تكاثر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة علي مناطق مختلفة.

وتبقي هذه الأجواء مستمرة الي الغد حتي يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائيه المؤثرة .

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كوبري ٦ أكتوبر لافتة إعلانية كوبري اكتوبر قوات الحماية المدنية محافظة القاهرة مرور القاهرة

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