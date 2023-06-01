شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي لـ الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، اليوم الخميس تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب كوادر وزارة الصحة، من الأكاديمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على الدور الهام للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب في تطوير ورفع كفاءة ومهارات العنصر البشري، مشيراً إلى أن الأكاديمية استطاعت خلق فكر تدريبي متميز ومستدام، وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار "عبدالغفار" إلى وضع البرامج التدريبية للمتدربين وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما يضمن تحقيق المستهدف منها، موضحاً أنه من المقرر الاستمرار في عقد برامج تدريبية دورية خلال الفترات المقبلة للتوسع في تقديم التدريبات لباقي كوادر الوزارة بما يستهدف الاستثمار في العنصر البشري والذي بدوره يضمن تطوير منظومة العمل بالقطاع الصحي.

وأضاف "عبدالغفار" أن البرنامج تضمن التدريب على محاور (المهارات الشخصية، المهارات القيادية والإدارية، إدارة المشروعات، التوعية، إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المالية)، لافتاً إلى أن البرنامج استمر لمدة 26 يوم لتخريج 80 كادر من كوادر وزارة الصحة.

وأشار " عبدالغفار" إلى ان الوزير بحث سبل تطوير آليات التعاون الثنائي فيما يخص البرامج المشتركة لتدريب الكوادر بوزارة الصحة، وفقاً لطبيعة العمل والدرجات الوظيفية المختلفة.

كما حرص الوزير على المرور على قاعات المحاضرات المخصصة لتدريب الكوادر، والتحدث للمتدربين والاستماع لما اكتسبوه من مهارات قادرين من خلالها على تطوير ودعم منظومة العمل، لافتاً إلى أهمية وضع آليات لقياس مدى استفادة المتدربين من تلك الدورات وقدرتهم على تطبيقها على أرض الواقع.

رافق الوزير الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث.