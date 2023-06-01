عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب كوادر وزارة الصحة

صدى البلد

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي لـ الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، اليوم الخميس تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب كوادر وزارة الصحة، من الأكاديمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على الدور الهام للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب في تطوير ورفع كفاءة ومهارات العنصر البشري، مشيراً إلى أن الأكاديمية استطاعت خلق فكر تدريبي متميز ومستدام، وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار "عبدالغفار" إلى وضع البرامج التدريبية للمتدربين وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما يضمن تحقيق المستهدف منها، موضحاً أنه من المقرر الاستمرار في عقد برامج تدريبية دورية خلال الفترات المقبلة للتوسع في تقديم التدريبات لباقي كوادر الوزارة بما يستهدف الاستثمار في العنصر البشري والذي بدوره يضمن تطوير منظومة العمل بالقطاع الصحي.

وأضاف "عبدالغفار" أن البرنامج تضمن التدريب على محاور (المهارات الشخصية، المهارات القيادية والإدارية، إدارة المشروعات، التوعية، إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المالية)، لافتاً إلى أن البرنامج استمر لمدة 26 يوم لتخريج 80 كادر من كوادر وزارة الصحة.

وأشار " عبدالغفار" إلى ان الوزير بحث سبل تطوير آليات التعاون الثنائي فيما يخص البرامج المشتركة لتدريب الكوادر بوزارة الصحة، وفقاً لطبيعة العمل والدرجات الوظيفية المختلفة.

كما حرص الوزير على المرور على قاعات المحاضرات المخصصة لتدريب الكوادر، والتحدث للمتدربين والاستماع لما اكتسبوه من مهارات قادرين من خلالها على تطوير ودعم منظومة العمل، لافتاً إلى أهمية وضع آليات لقياس مدى استفادة المتدربين من تلك الدورات وقدرتهم على تطبيقها على أرض الواقع.

رافق الوزير الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضي

طرح أرز بسعر 12.60 جنيه للكيلو على بطاقات التموين

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

ترشيحاتنا

ولي عهد الأردن يجوب الشوارع على ظهر سيارة مكشوفة في تقليد ملكي|شاهد

الأولى بالمرحلة الثانوية لحفظ القرآن: حلمي تحقق بلقاء شيخ الأزهر..وقدوتي عبدالباسط عبدالصمد

منها موديل بـ 11مليون جنيه| أسعار عائلة BMW M الجديدة 2023 بمصر

مشاهد من مسير الموكب الأحمر في عقد قران ولي عهد الأردن والأميرة رجوة

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد القادم

رئيس وزراء بولندا يعلن بدء هجوم أوكرانيا المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسة مكملة معانا.. ماذا يحدث للجسم عند التعرض لـ العاصفة الترابية

أغرب من الخيال| احتفال هيستيري لفريق اتحاد الشرطة رغم صعود منافسه.. ما السبب ؟

محتشمة وأنيقة.. شاهد إطلالة الأميرة رجوة في عقد القران

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

فيديو

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ