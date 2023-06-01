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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

 قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للأمير الحسين ولي العهد الأردني، بعد عقد قرانه على رجوة آل سيف.

 

زغاريد وأجواء احتفالية.. إتمام عقد قران الأمير الحسين ولي عهد الأردن

لحظة وصول عروس ولي عهد الأردن إلى قصر زهران لإتمام الزفاف

ووسط أجواء احتفالية، عُقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف في حفل زفاف مهيب بالأردن .

 

وبدأت منذ قليل مراسم عقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني، بحضور العائلة المالكة وضيوف الأردن من مختلف أنحاء العالم.

 

 واستقبل  الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وقرينته، ضيزوف الأردن من مختلف أنحاء الأردن الذين حرصوا على حضور فعاليات حفل زفاف الأمير الحسين .

 

وأعلنت المملكة يوم الخميس عطلة رسمية حتى تتمكن حشود من الشعب الأردني من التجمع بعد حفل الزفاف للتلويح لموكب الزوجين المكون من سيارات حمراء من طراز لاند روفر، وهو موكب مستوحى من الموكب التقليدي لراكبي الخيول الذين يرتدون معاطف حمراء في عهد مؤسس الدولة الملك عبد الله الأول.

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