محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجا

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على كثيف الجهود وإقامة القوافل الطبية لدعم الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجا.



ونظم حي أول المنتزة، قافلة طبية متكاملة لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية لأهالي عزبة "الزوايدة" بالظهير الريفي للحي، وذلك بالتنسيق مع منطقة المنتزة الطبية وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين في تخصصات طبية مختلفة وصرف العلاج مجانا لجميع الحالات.



وشاركت حملة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن أمراض الكلى والسكر والضغط والأورام والاعتلال الكلوي ضمن فعاليات الحملة.



وشملت القافلة إقامة ندوات عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، ومبادرة حياة كريمة وتوفير الخدمات الصحية للمناطق المحرومة من هذه الخدمات مثل القرى والأرياف، وكيفية إصلاح الأعطال البسيطة داخل المنزل.



تأتي القافلة الطبية في إطار حرص حي أول المنتزة، على تعزيز الجهود الصحية والمجتمعية، والوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى كافة المناطق، خاصة الأكثر احتياجا.



وفي سياق متصل، نظم حي أول المنتزة، ورشة عمل تدريبية حول المشغولات اليدوية لطالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية جامعة الإسكندرية "الفرقة الرابعة"، وذلك ضمن خطة تدريبهم الميداني داخل الحي، ورفع كفاءة الطلاب والارتقاء بمهاراتهم العملية.



وتضمنت فعاليات الورشة، تقديم تدريب عملي على تنفيذ المشغولات اليدوية، مع استعراض نماذج تطبيقية وتنمية مهارات الإبداع والعمل الفني لدى الطالبات، وذلك في إطار الحرص على دعم الطلاب وتوفير بيئة تدريب فعالة تساعد على ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، بما يساهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على الاندماج في سوق العمل.

