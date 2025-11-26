قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد و رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة|ماذا أعلنت المدارس؟
الوزير يبحث مع وزيرا الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
المفوضية الأوروبية تبدي استعدادها لتقديم نص قانوني بشأن الأصول الروسية المجمدة
رئيس الرعاية الصحية: مكتسبات شاملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
الحصر العددي يكشف خريطة أداء المعارضة في انتخابات النواب 2025
وزير الخارجية: مصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد بـ لبنان
حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن
وزير الخارجية من بيروت: مصر ملتزمة بأمن واستقرار لبنان
وزير الخارجية: مصر تدعم بشكل كامل مبادرات الرئيس اللبناني
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وسط ضغوط على الأسهم
وزير الخارجية عقب لقاء عون: الجميع يجب أن يكون له دور في الحفاظ على لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أ ش أ

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على كثيف الجهود وإقامة القوافل الطبية لدعم الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجا.


ونظم حي أول المنتزة، قافلة طبية متكاملة لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية لأهالي عزبة "الزوايدة" بالظهير الريفي للحي، وذلك بالتنسيق مع منطقة المنتزة الطبية وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين في تخصصات طبية مختلفة وصرف العلاج مجانا لجميع الحالات.


وشاركت حملة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن أمراض الكلى والسكر والضغط والأورام والاعتلال الكلوي ضمن فعاليات الحملة.


وشملت القافلة إقامة ندوات عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، ومبادرة حياة كريمة وتوفير الخدمات الصحية للمناطق المحرومة من هذه الخدمات مثل القرى والأرياف، وكيفية إصلاح الأعطال البسيطة داخل المنزل.


تأتي القافلة الطبية في إطار حرص حي أول المنتزة، على تعزيز الجهود الصحية والمجتمعية، والوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى كافة المناطق، خاصة الأكثر احتياجا.


وفي سياق متصل، نظم حي أول المنتزة، ورشة عمل تدريبية حول المشغولات اليدوية لطالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية جامعة الإسكندرية "الفرقة الرابعة"، وذلك ضمن خطة تدريبهم الميداني داخل الحي، ورفع كفاءة الطلاب والارتقاء بمهاراتهم العملية.


وتضمنت فعاليات الورشة، تقديم تدريب عملي على تنفيذ المشغولات اليدوية، مع استعراض نماذج تطبيقية وتنمية مهارات الإبداع والعمل الفني لدى الطالبات، وذلك في إطار الحرص على دعم الطلاب وتوفير بيئة تدريب فعالة تساعد على ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، بما يساهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على الاندماج في سوق العمل.
 

محافظ الإسكندرية أحمد خالد القوافل الطبية دعم الخدمات الصحية المناطق الأكثر احتياجا

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

